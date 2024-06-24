La Caja de los Secretos, el nuevo show de UNIMÁS conducido por Cecilia Galliano: fecha de estreno y todos los detalles

Cecilia Galliano es la conductora de La Caja de los Secretos.

El 3 de julio llega a la pantalla de UNIMÁS un nuevo y emocionante reality de citas conducido por Cecilia Galliano, La Caja de los Secretos.

La conductora argentina será la encargada de guiar a los solteros en su búsqueda del amor de lunes a viernes a las 7P/6C.

De qué trata La Caja de los Secretos

¿Te imaginas saltarte el tedioso proceso de meses de citas para descubrir los secretos más jugosos y sucios de tu prospecto?

En este programa, se revelarán los secretos más vergonzosos de distintos pretendientes que buscan del amor.

En La Caja de los Secretos, un soltero en busca del amor se enfrentará a tres pretendientes, cada uno con una caja en sus manos que contiene un secreto vergonzoso o revelador.

Cuál es la dinámica de La Caja de los Secretos

A lo largo de cuatro emocionantes rondas, se expondrán desde extraños hábitos de limpieza hasta confesiones impactantes. Los participantes tendrán que cuestionarse qué estarán dispuestos a tolerar para encontrar el amor.

Durante la primera ronda, el soltero abrirá las cajas y conocerá los secretos, aunque sin saber a quién pertenece cada uno. Basado únicamente en estos secretos, tendrá que eliminar a uno de los pretendientes, descartando así a una de las posibles parejas.

En la segunda, los secretos de los pretendientes serán revelados por familiares, amigos o conocidos, quienes darán un enfoque más cercano y auténtico sobre los participantes. El soltero tendrá que decidir nuevamente con qué secretos puede lidiar, eliminando a otro pretendiente.

El proceso continuará hasta que solo quede un pretendiente, momento en el cual el soltero deberá revelar su propio secreto más oscuro. Si el último pretendiente puede aceptar este secreto, se formará una pareja y ambos tendrán la oportunidad de tener una cita.

El programa contará con participantes de diversas edades, siempre mayores de 18 años, y de distintas nacionalidades, lo que garantizará una diversidad en las historias y secretos.

Con el toque del peculiar sentido del humor y carisma de Cecilia Galliano, cada emisión será una mezcla de drama, emoción y romance, lo que promete enganchar a la audiencia.