Así se vivió el estreno de Enamorándonos Recargado por UniMás: romances del pasado y una visita sorpresa

Luego llegó el turno de Jomar y Ariana, quienes se conocieron durante el especial Enamorándonos El Gran Regreso que se transmitió el domingo previo por UniMás, Univision y Galavisión. Resulta que la pareja se fue de cita romántica a una sesión de ejercicio al aire libre y las diversión no faltó, por lo que el amoroso no tuvo "razones para decir que no" y se fueron juntos rumbo a una nueva cita.