Vicky Terrazas, de Los Horóscopos de Durango, teme contagiarse de covid-19 en su embarazo (sería la tercera vez)

Vicky Terrazas, vocalista de Los Horóscopos de Durango, está de manteles largos con la noticia de que por primera vez está embarazada y así lo compartió este 11 de febrero en El Gordo y La Flaca, donde además expuso su temor a que en esta delicada etapa pueda contagiarse de covid-19, enfermedad que ya padeció en más de una ocasión.

"Fíjate que ni yo me la creo todavía, pero ya me empiezo a mirar mi pancita y digo: ' Oye no, sí es cierto, sí estoy embarazada'. Y me siento muy feliz, me siento muy llena de amor", expresó la cantante de regional mexicano, quien apenas unas horas antes del show había dado a conocer la buena nueva a sus admiradores en Instagram.

"Cuando lo anuncié no esperaba tantos, tantos comentarios de tanta gente deseándome tanto amor, tanta felicidad, tantas bendiciones. No sé, me llené de amor", contó la intérprete, mientras que Raúl de Molina no tardó en preguntarle si su bebé sería niño o niña. "Todavía no sé, pero les dejaré saber pronto", aseguró Vicky.

A propósito de la pandemia, Lili Estefan bromeó con que no hubo distanciamiento social entre la cantante y su marido, a lo que la integrante de Los Horóscopos de Durango respondió entre risas: " Todavía se pueden hacer cosas".

Raúl quiso saber si los últimos meses en los que la agrupación no ha podido trabajar como acostumbra debido a la pandemia han sido difíciles y la intérprete se sinceró: "Sí, bueno, apenas hace como dos semanas empezamos a trabajar de nuevo y la verdad que si de por sí ya teníamos miedo, o sea, nos da mucho nervio el salir a trabajar, es un arma de doble filo porque no sabes si puedes volverte a contagiar".

"A mí ya me ha pasado. De hecho me contagié dos veces y ahorita siento mucho miedo de contagiarme durante mi embarazo, pero estamos intentando tomar más precauciones. Desafortunadamente, y bueno, pues afortunadamente también por uno, no hay convivencia para nada con el público. Nomás nos subimos, cantamos y nos bajamos", reveló Vicky.

La artista detalló que su primer contagio fue a mediados del año pasado. "Fíjate que gracias a Dios, la primera vez que me pegó, que fue como en julio, sí estuvo medio fuerte, la verdad, pero gracias a Dios todo salió muy bien"; el segundo contagio ocurrió tres meses después.

Vicky Terrazas, quien además dijo que su hermana Marisol se alegró mucho por la noticia de que será tía, contó lo más complicado para ella en sus presentaciones antes de dar la feliz noticia: "Lo más difícil ha sido para mí ya en estas últimas dos semanas es cómo taparme la pancita, pero ahora ya que todos saben, ahora sí la voy a presumir".