Niurka Marcos asegura que no cambió a Marko Peña y que el hombre con quien se le ha visto es su amante

“Yo no cambié nada. Terminamos Marko y yo y sigo con mi amante, o sea, Rey llegó antes que Marko”, señaló la vedette con un tono desenfadado y confirmando la relación que tiene con Rey Montaño desde hace un par de meses y con quien estuvo en Mérida, Yucatán, el fin de semana.

Además, esta no es la primera vez que se deja ver la cubana con Rey Montaño. El Gordo y La Flaca reportó el 22 de febrero pasado la presencia de Niurka en una discoteca en Guadalajara, México, donde, al parecer, fue el lugar en el cual conoció a este hombre, de quien se decía era bailarín, e incluso fueron captados por nuestra cámara en pleno beso .

Sobre su rompimiento con Marko Peña, el novio que fue la sensación durante su presentación oficial a los medios, pues además de confesar que relinchaba en la intimidad imitaba el sonido de un caballo, Niurka señaló: "Yo no miento para nada, a Marko se le dio todo lo que pidió. Me contrató para que yo fuera su galana en el video, concedido. Llegamos y no tenía nada, se lo pusimos todo, nuestra producción, concedido. Él pidió que quería estrenar en Hoy (el programa matutino) el video, concedido. Después un día se estresó y empezó a gritar y terminó la relación, concedido”.