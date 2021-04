Marisela y su hija enfrentan juntas el divorcio de sus respectivas parejas

No obstante, la 'Dama de Hierro' afirmó que vive alejada de los complejos por la edad y que ha sabido disfrutar de la vida. "Muchos dicen: 'Ay, ya estás vieja'. Papacito, no, para nada. Ahorita es un momento diferente y aparte me siento llena, completa", aseguró la cantante.

"Yo me siento fabulosamente rica, bella, tranquila, complacida. He hecho lo que yo he querido hacer y es bello", declaró la intérprete, quien recientemente incursionó en el género grupero con su último sencillo 'Aviéntame'.

"Yo soy fuerte y lo he hecho muchas veces, que me voy porque pues no me gusta, no me conviene y nunca me ha detenido nada", aseguró la intérprete, recordando a las parejas que ha dejado, como es el caso de Marco Antonio Solís, sobre quien ha tenido que afirmar que no se ha colgado de su fama.