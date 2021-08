Livia Brito está a favor de que se controle el contenido íntimo que se transmite en redes sociales

Refiriéndose a su papel en La Desalmada, Livia se mostró muy agradecida por esta oportunidad. " Me encant´o el personaje cuando me lo platicó 'El Güero'. Aparte, cuando terminamos Médicos yo le dije: 'Si te gustó mi trabajo, por favor tenme presente para cualquier otro proyecto que tengas'. Pasó todo lo de la pandemia y me platicó de este proyecto y yo bendecida de hacer un personaje así", contó la actriz.