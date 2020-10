Lorenzo Méndez habla del beso de Chiquis Rivera con Mr. Tempo y de cómo enfrenta su separación

Después de cuatro días de que se hicieron públicas las imágenes de Chiquis Rivera besando al empresario Jorge Cueva a un mes de su separación con Lorenzo Méndez, el cantante rompió el silencio y contó cómo está sobrellevando la situación.

" Ya no estaba conmigo, bueno estamos casados obviamente pero como dije, teníamos un mes de separados, así que, pues nada", declaró en entrevista con el programa mexicano 'Venga la alegría' sobre las acusaciones de supuesta infidelidad hacia su expareja.

El cantante dejó claro que todavía tiene cariño por Chiquis: " Es una mujer que sigo amando, vive en mí todavía y va a vivir yo creo que por el resto de mi vida […] Fue mi esposa y 4 años de relación". Recalcó que solo desea la felicidad de Chiquis: "Cuando estás con alguien tu pasión y tu motivación es hacerla feliz y si su felicidad no es conmigo, ya sea sola o con otra persona, pues le deseo lo mejor de todo corazón sinceramente y que sea feliz", dijo.

Lorenzo afirmó que no ha hablado con la hija de Jenni Rivera, ni siquiera tras hacerse públicas las imágenes del beso: " No, ya no me he comunicado con ella".

También, señaló que intentó meter la demanda de divorcio el 19 de octubre por la tarde, pero Janney Marín, nombre real de Chiquis, se le adelantó y lo hizo en la mañana: "Ya queremos diferentes cosas y pues se le desea lo mejor".

En las declaraciones que ha dado la primogénita de 'La Diva de la Banda' ha dicho que Lorenzo fue el culpable de que el matrimonio no funcionara y no quiere ventilar las razones "por respeto a su madre y su hija". Ante esto, el cantante respondió: " La verdad desconozco a lo que se refiere, pero yo también igual, por respeto a su abuelita a su familia. Aquí ya no es de quién fue el culpable, quién no […] Es afrontar las cosas y es lo que es, eso quedó en el pasado, no se pudo y pues ya estamos en otra etapa, cerrar ese capítulo en nuestra vida, de mi parte una bonita experiencia con ella".

Lorenzo Méndez intentó seguir el ejemplo del matrimonio estable de sus padres, pero las cosas no funcionaron. Sin embargo, no lo ve como un fracaso: "Yo creo que el matrimonio es sagrado y hay que hacer hasta lo imposible para salvarlo, en esta situación dado ciertas cosas no se pudo, pero pues no pasa nada, no lo veo como un fracaso, lo veo como una hermosa y bonita experiencia que pasé con ella, es una gran mujer".

La periodista Flor Rubio cuestionó a Lorenzo si aceptaría regresar con Chiquis si existiera la posibilidad: "La sigo amando como persona, yo creo que nunca voy a parar de amarla, es una excelente mujer, pero ya hablando como de matrimonio y enamorados no sé, en este momento yo ya estoy 'reenamorándome' conmigo mismo y es mi enfoque".

A pesar de los problemas que existen entre ellos, el cantante asegura que si se topan en algún lugar sí podrían saludarse: "Bendito Dios no pasó ninguna situación tan fuerte, como dice una canción de Pepe Aguilar, ' si no fui un buen amor, ojalá sea un buen amigo', en su vida después, en un futuro".

De los cuatro años de relación Lorenzo se queda con un buen sabor de boca: "Lo que me llevo de esto es algo muy positivo, algo muy bonito y ahorita mi enfoque es amarme a mí mismo, tener paz, tranquilidad en mi vida y enfocarme en mi música".

Aunque son momentos complicados en su vida personal, Méndez considera que llorar es lo mejor para sanar las tristezas: "Es la mejor terapia, yo he pasado por situaciones muy difíciles y a veces las escondes o quieres olvidarte de una forma no tan buena, como el alcohol u otras cosas, o con otra mujer, pero la mejor sanación para el corazón y para cerrar la etapa es dejar todo eso ir, la emoción de llorar es algo bien padre de sacar todo".

Por el momento se dedicará a reencontrarse a sí mismo: "Siempre como persona hay que tratar de crecer, yo ahorita me estoy enfocando en mi físico de nuevo, 'reenamorándome' de mi primer amor que es la música, que desde niño es lo que he hecho en mi vida".

El artista sacará provecho de su dolor y lo aplicará en el nuevo proyecto musical que prepara: "Estoy en el estudio grabando mi nueva música, es el momento perfecto yo creo que para escribir canciones de desamor, de amor de todo tipo de música […] ¿Quién no ha pasado por una situación así?, ¿Quién no se ha enamorado y desenamorado?", confesó en 'Venga la alegría'.