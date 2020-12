José Ron revela que él también se tatúa la piel en honor a sus novias

José Ron y sus tatuajes no han pasado desapercibidos para sus admiradoras y en entrevista para El Gordo y La Flaca, el actor contó el significado de varios de ellos y reveló que, al igual que algunas celebridades como Christian Nodal, algunos se los ha hecho en honor a las novias que ha tenido.

"Tengo rosas porque me gustan, notas musicales porque me gusta la música, tengo un poquito de todo", relató el protagonista de Te Doy La Vida. "Si de repente viajo, me gusta ponerme un tatuaje en el lugar en el que estoy", afirmó el intérprete jalisciense.

En la entrevista, José Ron, quien a finales de junio pasado dio por terminado su noviazgo con Jéssica Díaz, contó que también se tatúa de acuerdo al "amor del momento", aunque a diferencia de Christian Nodal, la pareja de Belinda, afirmó que " nunca el nombre" de la persona.

"De hecho, tengo tatuajes con exparejas, pero no está el nombre entonces también eso es lo bueno", afirmó el actor, quien también respondió a la pregunta de si alguna vez ha pensado en quitarse el tatuaje aunque no tenga el nombre de su ex.

Cargando galería

"No, no, porque cuando me los hice pues estaba convencido de que me los quería hacer", aseguró el artista, quien recientemente se ha visto involucrado en rumores de un noviazgo con Kimberlee Dos Ramos, con quien compartió créditos en Rubí.

Por otra parte, José Ron también contó si la cantidad de tatuajes en su cuerpo, que él cree supera los 40, podría perjudicar sus oportunidades de trabajo: "Creo que si cuando iba empezando estuviera así de rayado, creo que hubiera sido mucho más complicado o demasiado complicado".

Sobre si alguna vez llegara a ser descartado de algún proyecto debido a sus tatuajes, el actor afirmó: "Mi forma de pensar es que no era para mí, porque esto soy yo, no me arrepiento de nada y me seguiré tatuando".

El histrión, quien en este 2020 conquistó las pantallas de Univision con tres telenovelas seguidas entre ellas Ringo, se ha tomado un descanso de la actuación para dedicarse a la música y ha seguido dando de qué hablar a sus seguidores en las redes sociales, con su asistencia a una boda en plena pandemia y su testimonio de que avistó un ovni.