Conoce al guardia español que quiere que Clarissa Molina lo invite a Miami

La noticia de esta semana fue la reaparición del guardia civil español que le robó el corazón hace un par de años a Clarissa Molina y que nos hizo pensar que nuestra dominicana podría contemplar cambiar de aires por un mensaje reciente que recibió del susodicho luego de casi tres años de no saber de él.

"Ya sabe que estoy esperando a que me invite a Miami" , escribió el hombre a sus fans en una plática a través de Instagram. ¿Pero quién es él apuesto galán?.

“¿Se acuerdan del guardia español que se hizo muy famoso por una foto que se veía espectacular, fue en el 2018 si no me equivoco, y que lo pusimos en el show? En esa ocasión yo dije ‘que me lleve presa’, ustedes saben, nosotros allá relajados (refiriéndose a la ocasión que lo mencionó). Pues parece que recientemente le preguntaron con quién le gustaría trabajar y si le gustaría trabajar conmigo y él dijo que todavía está esperando mi invitación a Miami. Así que ahora que pase el coronavirus lo voy a invitar", exclamó Clarissa en tono de broma.