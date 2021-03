Regreso de los gruperos a los escenarios dispara alarmas: en los shows se 'olvidan' medidas contra el covid

"Es un tema delicado porque, pues sí, es cierto, tenemos que conseguir un balance entre lo que es la pandemia y lo que necesitamos para el negocio . No solo para nuestros artistas, sino para la gente que está detrás de nosotros", afirmó en entrevista para El Gordo y La Flaca el productor de conciertos 'All Access', Abraham Contreras.



"Bueno, ojalá que no se ponga peor la cosa porque están diciendo: 'No, mucha de esa gente tiene la vacuna (del covid-19)'. Ninguna de esa gente tiene la vacuna o muy pocos porque no tienen la edad para tener la vacuna", afirmó por su parte Raúl de Molina, quien detalló que la mayoría de las personas de entre 40 y 50 años no ha podido recibir aún la inmunización.