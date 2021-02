Gloria Trevi y Grupo Firme amenizan la fiesta de una empresaria en Los Ángeles sin distanciamiento, ni cubrebocas

Al término de la nota, Raúl de Molina expresó su forma de pensar ante esta situación: " Nosotros no somos quién para decirles no hagan eso, lo están haciendo al aire libre. Esto no es un problema de que hicieron esta fiesta y lo mismo pasa en la Florida, pasa en España, pasa en diferentes países del mundo y cada vez que veo las noticias la policía está llegando a lugares donde hay gente que no está respetando la pandemia, pero Lili, si ellos lo quieren hacer quién les va a decir que no lo hagan. Yo no estoy aquí para decirles que lástima que hiciste la fiesta. Nooo, si ellos lo quieren hacer que lo hagan".