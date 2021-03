Insomnio y agresiones en la calle: Gelena Solano recuerda los duros momentos que vivió durante la pandemia

"Aquí en Nueva York nos golpeó muy duro. Yo que estuve junto con Erik (su camarógrafo) desde el primer día cubriendo todos los casos de coronavirus. Veo esas imágenes y de verdad me impactan muchísimo", expresó nuestra reportera, quien relató que fueron miles las personas que decidieron dejar la ciudad ante la crisis que enfrentaba.

"Fue difícil lo que vivimos. A nivel personal, pues lógicamente me impactó. A nivel profesional, podemos decir que fue un reto. Nosotros aquí sufrimos muchísimo, fue un verdadero caos", afirmó Gelena Solano, recordando cuando Times Square se convirtió en "un ring de boxeo" por el vandalismo que azotó el lugar , sumándose a los apagones que dejaron a oscuras a varias secciones de Manhattan.

No obstante el difícil panorama que atravesó, la dominicana también mostró su alegría por que poco a poco regresa a la normalidad: "Definitivamente yo creo que nosotros los neoyorquinos somos personas muy fuertes y vamos a salir de eso, tanto es así que miren ustedes cómo está Times Square repleto de personas. Hemos aprendido a usar el tapa bocas y el distanciamiento social que es muy importante".

"A mí me dolía el pecho y yo pensaba que era coronavirus. De verdad, que lo que nosotros pasamos aquí en las calles de Nueva York no fue fácil", rememoró la dominicana, a quien se le quebró la voz al recordar la psicosis que vivió y a la cual se sumó la angustia por la operación que dejó a su hermana en coma por varias semanas y que casi le causa la muerte .

"En dos diferentes oportunidades hasta me escupieron el carro, me querían escupir a mí y vimos tantas personas infectadas, tantas personas que murieron, amistades de uno, camarógrafos... y la pasamos muy mal. Gracias a Univision por contar con nosotros y a ustedes también porque nosotros fuimos parte de esta historia todos los días", expresó Gelena.

Raúl y Lili no tardaron en agradecer el esfuerzo de nuestra colaboradora pese a la adversidad. "Nunca dijiste 'no' a hacer cualquier historia y siempre salías a la calle y estabas al tanto de todo lo que estaba pasando cuando en Nueva York los muertos no cabían en los hospitales", recordó Raúl. " Gelena estaba en medio de todo esto, haciendo su trabajo mejor que nadie. Felicidades, Gelena", expresó El Gordo, mientras que Lili también le dio las gracias por su labor.