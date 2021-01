Demi Moore luce diferente y Lili Estefan cree que “se le fue la baby fat” de la cara

"¡Ay, qué le pasó!" , expresó la presentadora y la sorpresa de Raúl de Molina tampoco se hizo esperar. "Señores, cuando vi la foto de Demi Moore, esta mujer que era tan linda. ¿Qué pasa cuando te haces tantas cirugías plásticas? Que ya la gente no la reconoce", comentó El Gordo al tiempo que mostraba un contraste entre la foto reciente y una de meses atrás.

Esta teoría no dejó satisfecho a Raúl de Molina, quien sospecha que en realidad podría tratarse de una intervención estética: " Ella se hizo algo raro, yo no he visto a nadie que luzca así".