"Se siente bien bonito": Christian Nodal habla de los detalles que lo tienen enamorado de Belinda

El romance de Christian Nodal y Belinda sigue más fuerte y no se separan ni un momento. Actualmente los dos se encuentran viviendo en España , donde cada uno realiza proyectos de trabajo, como es el caso del joven cantautor, quien además de realizar desde allá la promoción de un nuevo tema, platicó con El Gordo y La Flaca sobre su relación y respondió si era cierto que ya se habían casado en secreto .

Oscar Petit entrevistó a Christian Nodal, quien promociona junto a Los Plebes del Rancho su tema '2 Veces' y, como era de esperarse, la plática se centró en el noviazgo que desde agosto de 2020 el intérprete mantiene con Belinda, el cual tiene cautivado a sus seguidores por las muestras de amor que no se cansan de compartir en redes sociales.

Por cierto, que mientras la plática se realizaba, Belinda apareció sin querer para saludar , pero de inmediato se retiró para no interrumpir a su novio. "Es que está en una sesión de fotos", explicó Nodal.

Christian Nodal contó que él se encuentra en España grabando unos temas con el grupo Mocedades , así como de su intención de pasar unos meses más en ese país porque busca trabajar con artistas como Tangana, por lo cual no tendrá que separarse de su amada, quien también se encuentra realizando proyectos, como es el caso de una serie para Netflix.

La pareja se ha encargado de publicar en redes sociales algunos de los momentos que han compartido, como fue la ocasión que la también actriz le preparaba el desayuno a Nodal . "Hasta Belinda es tu chef personal, ¿qué tal cocina la Beli?", quiso saber el reportero, ante lo cual Christian señaló: "Muy rico y aparte cuando lo hace una persona, por ejemplo ella, que no está impuesta a cocinarle a nadie ni a cocinar casi nunca, entonces el que lo haga para mí se siente bien bonito y ya se está haciendo costumbre y es algo muy bonito en la relación".

Al cuestionamiento sobre qué tan ciertos eran los rumores suscitados en México sobre que ya se habían casado, Christian Nodal aseguró: “No, no tengo el gusto todavía, todavía no, pero pues a ver cuándo. Sí me muero por casarme con ella".