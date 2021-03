Cepillín antes de morir dejó este mensaje con lágrimas: “No permitiré que nadie me niegue la entrada (al cielo)”

"Durante la pandemia, Cepillín se mantuvo sin trabajar y en resguardo en su casa, pues se consideraba persona vulnerable", señaló Curiel en la nota que presentó acerca de la carrera del también conocido como 'El Payasito de la Tele'. Fue en ese reporte donde destacó la respuesta que este personaje dio el día que le preguntaron por la muerte: “Si llego al cielo, si existe el cielo, y quien se me atraviese enfrente le voy a decir ‘ábranle, ábranle, chingao’. No permitiré que nadie me niegue la entrada”.