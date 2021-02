"No gasten su dinero": Angelique Boyer regala tips para festejar el Día de San Valentín en pareja

El micrófono de El Gordo y La Flaca abordó a la actriz para preguntarle precisamente de su pareja. Angelique celebró que Rulli se encuentre bien en España , que no se haya contagiado de covid-19 durante su viaje y que espera ocurra lo mismo cuando regrese pronto a casa, aunque no precisó cuándo.

La protagonista de Imperio de Mentiras también contestó las preguntas sobre la posibilidad de volver a trabajar con su pareja y el interés de la televisora para la cual trabajan de reunirlos en un proyecto. "No sabemos todavía, estamos viendo qué pasará este año, sé que es una gran historia y que está muy buena ", fue lo único que adelantó.

Angelique Boyer se sincera sobre su relación con Sebastián Rulli: "No sé si voy a ser mamá"

Sobre el Día de San Valentín, el cual se celebra el próximo 14 de febrero, Angelique dio algunos consejos para la audiencia de nuestro show. “ No gasten su dinero, denle masaje a su pareja ", señaló, y a la pregunta de si ella le daba masajes a Rulli contestó de manera pícara: “Sí, y él a mí, como debe de ser”.

Para la actriz, el estar en pandemia da otro significado a la celebración, pues no es tiempo de gastar dinero. " Hay que regalarnos recuerdos, momentos, más que cosas materiales ".

Ante la pregunta de si no le prepararía una cena con un vino a su novio, señaló: “ ¿Qué le voy a preparar, pechuga y lechuga? No come otra cosa, ve lo hermoso que está", sonrió.