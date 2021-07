Acusaciones de xenofobia y prostitución: la polémica en la que Alicia Machado está envuelta

A título personal, Tanya Charry, colombiana y originaria de Barranquilla, no dejó pasar la oportunidad de lanzar un mensaje a la ex Miss Universo tras acusaciones de xenofobia: " En Colombia no se discrimina a nadie, mucho menos a los venezolanos. Yo sé que Alicia dijo que no eran todos, pero Colombia es un país que le ha abierto las puertas a Venezuela, el gobierno les ha dado muchos papeles para que puedan trabajar los venezolanos”, concluyó.