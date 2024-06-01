El Gallo de Oro llega a su gran final: vívelo este lunes por Univision

Video 'La Caponera' se queda sin voz tras su accidente

El Gallo de Oro está a punto de llegar a su fin, y los fanáticos de la trama se preparan para un desenlace lleno de intensas de emociones y sorpresas. Este de 3 de junio a las 9P/ 8C, Univision transmitirá el episodio final de esta fascinante historia que ha mantenido a la audiencia al borde de sus asientos.

En este capítulo culminante, los destinos de los personajes se entrelazarán en un clímax impactante que promete resolver los misterios y conflictos que han capturado la atención de los televidentes desde el inicio.

PUBLICIDAD

No te pierdas este gran final que sin duda dejará una huella imborrable en los seguidores de El Gallo de Oro. La serie, que ha cautivado a los espectadores con una historia de amor trágico y verdadero, promete un desenlace memorable.

La Caponera decide abandonar a Dionisio

En los capítulos previos al final, después de varios años de que La Caponera y Dionisio vivieran en una aparente tranquilidad, durante la fiesta de XV años de su hija, Dionisio recibe un mensaje extraño y descubre que Lorenzo, que se creía muerto, ha regresado.

Video 'La Caponera' está decidida a no vivir más con Dionisio



Lorenzo deja un mensaje inquietante en las tierras de Dionisio y se jacta de ello ante el fantasma de su padre.

Tras una presentación musical, Dionisio es amenazado con que su hija 'La Pinzona' sufrirá daño.

Jesús, quien inicialmente parecía aliado de Dionisio, revela su verdadera lealtad a Lorenzo.

Tras un malentendido debido a un contrato musical, 'La Caponera' decide dejar a Dionisio y llevarse consigo a su hija.

Lorenzo termina con la vida de Remigio

Remigio, lleno de sospechas sobre Jesús, lo sigue y descubre su traición, pero es asesinado por Lorenzo. Su cuerpo es encontrado por los trabajadores de Dionisio, quien no puede entender quién mató a su amigo.

Finalmente, decepcionada por Dionisio, 'La Caponera' abandona su hogar con 'La Pinzona', dispuestas a buscar una nueva vida y una carrera musical.

Video Lorenzo acaba con la vida de Remigio



Este lunes 3 de junio los fans de El Gallo de Oro finalmente serán testigos del cierre de esta intensa historia de amor y lucha.