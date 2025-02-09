El Extraño Retorno de Diana Salazar: el final de temporada explicado

Protagonistas de una historia donde el amor ha desafiado la barreras del tiempo y lo posible, Angelique Boyer y Sebastián Rulli se han encargado de darle a sus personajes una interminable carga de intensidad que en el final de temporada de El Extraño Retorno de Diana Salazar se mezcló con la pasión y el drama. Descubre a continuación cómo fue el desenlace de esta etapa y mira toda la serie en ViX.

El amor de Diana y Mario llega a su fin en El Extraño Retorno de Diana Salazar



Envueltos en un halo de misterio desde su primer encuentro, Diana (Angelique Boyer) y Mario (Sebastián Rulli) se entregaron a una inexplicable conexión de amor y pasión. Aunque ella imaginó besarlo con un arrebato inesperado, la llama de su deseo se hizo realidad pese al poco tiempo de conocerse.

Sin embargo, su relación tropezaría por culpa de la sombra de Joaquín (Arap Bethke). El genetista desaprobó la idea de que su amada se sometiera a una terapia hipnotista a solas con el psicólogo con el fin de encontrar respuestas a sus inquietantes pesadillas al verse a sí misma en otra vida. Furiosa, ella le exigió no entremeterse en su vida ni en sus decisiones.

Pero Mario haría oídos sordos. Enfadado por los límites cruzados por Joaquín, el investigador lo visitó en su consultorio para reclamarle y propinarle un doloroso puñetazo, sin imaginar que Diana aparecería para presenciar el bochornoso momento.

Indignada con el científico, la doctora le ordenó que se marchara sin imaginar que más tarde le aclararía que su relación había terminado y que no quería saber más de él ante las recientes decepciones.

Leonor y Eduardo, víctimas de una venganza en El Extraño Retorno de Diana Salazar



Como dos almas del siglo XVII y unidos por una poderosa atracción, Leonor y Eduardo se entregaron a sus deseos a escondidas de todos. Comprometida con el conde Lucas de Treviño, ella hizo a un lado las formalidades para hacerle caso a su corazón.

Lamentablemente encontraría dentro de su familia al gran enemigo de su amor. La relación clandestina llegaría a oídos de su padre, quien inició una conspiración contra Eduardo de Carvajal para alejarlo de su hija y evitar que notificara al rey Felipe IV sobre los altos funcionarios relacionados con una trama de corrupción.



En un abrir y cerrar de ojos Eduardo fue arrestado con un único destino: un frío calabozo que sería su última morada. La orden era acabar con su vida y no dejar rastro de su presencia.

Una guerra entre Diana e Irene en El Extraño Retorno de Diana Salazar



Convertidas en rivales profesionales, Diana e Irene (Cassandra Sánchez Navarro) competían por la dirección del área médica de su especialidad en el hospital donde laboran. Aunque estaba segura de que el puesto sería para ella, Diana sufrió una terrible crisis en medio de la presentación de sus motivos con el jurado.

Obstaculizada por la regresión que la tomó por sorpresa, la doctora no pudo continuar con su presentación y le dejó el camino libre a Irene, quien fue elegida nueva directora. Resignada, Diana se limitó a asegurar que harían una buena mancuerna.

Pero todo tomó un rumbo inesperado cuando Diana se enteró de que Irene no la dejaría atender a sus pacientes hasta que se sometiera a estudios médicos. Ahí supo que su colega no dejaría de hacerle la vida imposible. Además, Irene está decidida a luchar por el amor de Mario.

Leonor salva la vida de Eduardo en El Extraño Retorno de Diana Salazar



Acusado de adulterio, Eduardo estaba condenado a las sombras de un calabozo con la esperanza de poder defenderse. No obstante, la orden era ejecutarlo a la mayor brevedad. El oficial a cargo de la misión lo sacó de su celda con el engaño de llevarlo a otro sitio.

Justo en el instante en que sería atacado con una daga una extraña fuerza impidió el crimen. Eduardo se dio cuenta de lo sucedido y también de la presencia de Leonor, quien era la dueña de esa poderosa energía.

Mientras impedía que su amado fuera ultimado, los ojos de Leonor eran el reflejo de lo sobrenatural, del misterio y hogar de una llama incomprensible.

Diana y Joaquín viven su pasión en El Extraño Retorno de Diana Salazar



Alejada definitivamente de Mario, Diana decidió someterse a una novedosa técnica de hipnosis guida por Joaquín. Ahí su mente viajó a la vida pasada que constantemente aparece en sus sueños.

Dentro de esa regresión Leonor salvó la vida de Eduardo para más tarde verse por primera vez con su prometido, el conde Lucas de Treviño.