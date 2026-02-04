Doménica montero Doménica Montero está a punto de terminar por Univision: ¿cuándo ver el gran final? La telenovela estelarizada por Angelique Boyer y Marcus Ornellas está a unos días de concluir transmisiones y aquí te contamos cuándo y a qué hora verlo

Video ¡Ernesto revelará la maldad de Max! Velo en 'Doménica Montero'

Angelique Boyer y Marcus Ornellas se han convertido en una de las parejas más queridas del 2026 y con 'Doménica Montero' han arrasado en rating en Univision y ahora también en México, demostrando que las telenovelas siguen impactando al mundo.

Esta producción de Carlos Bardasano cuenta con un reparto estelar, unas locaciones de primera y una historia de redención y amor que conquista a los fans de los melodramas.

Tras más de dos meses de transmisión, este melodrama está a punto de llegar a su gran final y aquí te contamos todo para que anotes la fecha y no perdértelo por ningún motivo.

¿Cuándo termina 'Doménica Montero' en Univision?

El final de 'Doménica Montero' será transmitido este próximo martes 17 de febrero en punto de las 9P/8C por Univision con un capítulo de una hora en el que conoceremos si 'Doménica' podrá ser feliz al lado de 'Luis Fernando' y qué pasará con los villanos de la historia: 'Kiara', 'Genaro' y 'Mercedes'.

Así esta novela llegará a sus 50 capítulos, los cuales formaron parte de una nueva versión del clásico escrito por Inés Rodena y que ha sido adaptada a la televisión en diferentes momentos.