TV SHOWS
TV SHOWS
domenica montero
Doménica montero

¡Max es embestido por un toro! Así se grabó esta escena de 'Doménica Montero'

Te mostramos imágenes exclusivas de cómo Diego Amozurrutia, quien da vida a 'Max', grabó esta impactante escena de 'Doménica Montero'

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Max arriesga su vida para salvar a Nicolasa | Doménica Montero | Capítulo 37

'Doménica Montero', la telenovela que ha impactado a Estados Unidos a través de Univision, entra en su recta final y sus capítulos cada vez han estado más intensos. Justamente, este miércoles, al final del episodio, pudimos ver cómo Nicolasa corre peligro a manos de un toro suelto que anda bravo por el campo.

Nicolasa se asusta y trata de huir, pero el toro está decidido a embestirla. Max, al verla en riesgo, decide distraer al animal con fatales consecuencias: ¡El toro lo embiste!

PUBLICIDAD

Tras el ataque, 'Doménica Montero', en el capítulo de este jueves 29 de enero, saca su arma y dispara para asustarlo, provocando que este se vaya y puedan salvar a Max.

En exclusiva, te presentamos imágenes exclusivas detrás de cámaras de cómo se realizó esta escena de la telenovela

Más sobre Doménica montero

¡Genaro hiere a Max! Así grabó Diego Amozurrutia la impactante escena de 'Doménica Montero'
1 mins

¡Genaro hiere a Max! Así grabó Diego Amozurrutia la impactante escena de 'Doménica Montero'

Doménica Montero
Doménica Montero: Capítulo completo 34
41:56

Doménica Montero: Capítulo completo 34

Doménica Montero
Doménica Montero: Capítulo completo 33
41:54

Doménica Montero: Capítulo completo 33

Doménica Montero
Doménica Montero: Capítulo completo 32
41:54

Doménica Montero: Capítulo completo 32

Doménica Montero
Doménica Montero: Capítulo completo 31
41:59

Doménica Montero: Capítulo completo 31

Doménica Montero
Doménica Montero: Capítulo completo 30
41:55

Doménica Montero: Capítulo completo 30

Doménica Montero
Doménica Montero: Capítulo completo 29
41:55

Doménica Montero: Capítulo completo 29

Doménica Montero
Doménica Montero: Capítulo completo 28
41:55

Doménica Montero: Capítulo completo 28

Doménica Montero
Doménica Montero: Capítulo completo 27
41:53

Doménica Montero: Capítulo completo 27

Doménica Montero
Doménica Montero: Capítulo completo 26
41:56

Doménica Montero: Capítulo completo 26

Doménica Montero

¿Cómo se graba 'Doménica Montero'?

¡El toro se escapa y anda bravo!
¡El toro se escapa y anda bravo!
Imagen TelevisaUnivision
Un doble fue el encargado de interpretar al personaje de Diego Amozurrutia en esta impactante escena.
Un doble fue el encargado de interpretar al personaje de Diego Amozurrutia en esta impactante escena.
Imagen TelevisaUnivision
El doble ensayó con un 'toro' especial para que la escena quedara perfecta
El doble ensayó con un 'toro' especial para que la escena quedara perfecta
Imagen TelevisaUnivision
Aquí puedes ver cómo el doble sale volando ante el ataque del animal.
Aquí puedes ver cómo el doble sale volando ante el ataque del animal.
Imagen TelevisaUnivision
Tras la participación del doble, Diego Amozurrutia entró en acción acompañado de Angelique Boyer para ensayar la escena.
Tras la participación del doble, Diego Amozurrutia entró en acción acompañado de Angelique Boyer para ensayar la escena.
Imagen TelevisaUnivision
Aquí puedes ver a Arcelia Ramírez, Diego Amozurrutia y Angelique Boyer grabando la emocionante secuencia.
Aquí puedes ver a Arcelia Ramírez, Diego Amozurrutia y Angelique Boyer grabando la emocionante secuencia.
Imagen TelevisaUnivision
Y aquí puedes ver al 'toro' listo para grabar su escena.
Y aquí puedes ver al 'toro' listo para grabar su escena.
Imagen TelevisaUnivision

Disfruta los últimos capítulos de 'Doménica Montero' por Univision.

Relacionados:
Doménica montero

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Tráiler: Tormento
Tráiler: Mochaorejas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX