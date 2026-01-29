Doménica montero ¡Max es embestido por un toro! Así se grabó esta escena de 'Doménica Montero' Te mostramos imágenes exclusivas de cómo Diego Amozurrutia, quien da vida a 'Max', grabó esta impactante escena de 'Doménica Montero'

Video Max arriesga su vida para salvar a Nicolasa | Doménica Montero | Capítulo 37

'Doménica Montero', la telenovela que ha impactado a Estados Unidos a través de Univision, entra en su recta final y sus capítulos cada vez han estado más intensos. Justamente, este miércoles, al final del episodio, pudimos ver cómo Nicolasa corre peligro a manos de un toro suelto que anda bravo por el campo.

Nicolasa se asusta y trata de huir, pero el toro está decidido a embestirla. Max, al verla en riesgo, decide distraer al animal con fatales consecuencias: ¡El toro lo embiste!

Tras el ataque, 'Doménica Montero', en el capítulo de este jueves 29 de enero, saca su arma y dispara para asustarlo, provocando que este se vaya y puedan salvar a Max.

En exclusiva, te presentamos imágenes exclusivas detrás de cámaras de cómo se realizó esta escena de la telenovela

¿Cómo se graba 'Doménica Montero'?

¡El toro se escapa y anda bravo! Imagen TelevisaUnivision

Un doble fue el encargado de interpretar al personaje de Diego Amozurrutia en esta impactante escena. Imagen TelevisaUnivision

El doble ensayó con un 'toro' especial para que la escena quedara perfecta Imagen TelevisaUnivision

Aquí puedes ver cómo el doble sale volando ante el ataque del animal. Imagen TelevisaUnivision

Tras la participación del doble, Diego Amozurrutia entró en acción acompañado de Angelique Boyer para ensayar la escena. Imagen TelevisaUnivision

Aquí puedes ver a Arcelia Ramírez, Diego Amozurrutia y Angelique Boyer grabando la emocionante secuencia. Imagen TelevisaUnivision

Y aquí puedes ver al 'toro' listo para grabar su escena. Imagen TelevisaUnivision