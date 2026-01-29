¡Max es embestido por un toro! Así se grabó esta escena de 'Doménica Montero'
Te mostramos imágenes exclusivas de cómo Diego Amozurrutia, quien da vida a 'Max', grabó esta impactante escena de 'Doménica Montero'
'Doménica Montero', la telenovela que ha impactado a Estados Unidos a través de Univision, entra en su recta final y sus capítulos cada vez han estado más intensos. Justamente, este miércoles, al final del episodio, pudimos ver cómo Nicolasa corre peligro a manos de un toro suelto que anda bravo por el campo.
Nicolasa se asusta y trata de huir, pero el toro está decidido a embestirla. Max, al verla en riesgo, decide distraer al animal con fatales consecuencias: ¡El toro lo embiste!
Tras el ataque, 'Doménica Montero', en el capítulo de este jueves 29 de enero, saca su arma y dispara para asustarlo, provocando que este se vaya y puedan salvar a Max.
En exclusiva, te presentamos imágenes exclusivas detrás de cámaras de cómo se realizó esta escena de la telenovela
¿Cómo se graba 'Doménica Montero'?
