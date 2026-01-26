TV SHOWS
domenica montero
Doménica montero

¡Genaro hiere a Max! Así grabó Diego Amozurrutia la impactante escena de 'Doménica Montero'

Descubre en exclusiva cómo se grabó la escena en la que Genaro le dispara a Max por celos en 'Doménica Montero'

Univision picture
Por:Univision
Video Max quiere vengarse de Genaro por haber atentado contra su vida | Doménica Montero | Capítulo 31

'Doménica Montero', la telenovela estelarizada por Angelique Boyer y Marcus Ornellas, entra en su recta final por Univision y la historia producida por Carlos Bardasano ha dado mucho de qué hablar, especialmente por sus escenas de impacto.

Una de ellas fue cuando 'Genaro', lleno de odio y celos, ve a 'Max' en el campo y sin piedad le dispara a sangre fría para matarlo; 'Luis Fernando' y 'Pedro' escuchan el balazo y corren a ver lo que pasó.

En exclusiva, te compartimos imágenes detras de cámaras de cómo se grabó este momento que heló a todos.

Lo que no se vio del ataque de 'Genaro' a 'Max'

Checa estas imágenes impactantes, donde te contaremos cómo se grabó la escena de la telenovela.

Max decide descansar un rato en el campo
Max decide descansar un rato en el campo
Imagen TelevisaUnivision
Cuando, sorpresivamente, recibe un balazo a sangre fría a manos de Genaro
Cuando, sorpresivamente, recibe un balazo a sangre fría a manos de Genaro
Imagen TelevisaUnivision
El equipo de producción grabó en ambientes fríos la escena; Amozurrutia listo para darlo todo
El equipo de producción grabó en ambientes fríos la escena; Amozurrutia listo para darlo todo
Imagen TelevisaUnivision
La producción le colocó a Amozurrutia la sangre artificial para darle todo el realismo a la escena
La producción le colocó a Amozurrutia la sangre artificial para darle todo el realismo a la escena
Imagen TelevisaUnivision
El actor recibe indicaciones para que la escena salga perfecta
El actor recibe indicaciones para que la escena salga perfecta
Imagen TelevisaUnivision
Luis Fernando, interpretado por Marcus Ornellas, llega en su auxilio
Luis Fernando, interpretado por Marcus Ornellas, llega en su auxilio
Imagen TelevisaUnivision
También llegan 'Prudencio' y 'Pedro' y aquí puedes ver a la producción en completa acción
También llegan 'Prudencio' y 'Pedro' y aquí puedes ver a la producción en completa acción
Imagen TelevisaUnivision


Sigue los últimos capítulos de 'Doménica Montero' de lunes a viernes a las 9P/8C por Univision.

Doménica montero

