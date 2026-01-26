Doménica montero ¡Genaro hiere a Max! Así grabó Diego Amozurrutia la impactante escena de 'Doménica Montero' Descubre en exclusiva cómo se grabó la escena en la que Genaro le dispara a Max por celos en 'Doménica Montero'

Video Max quiere vengarse de Genaro por haber atentado contra su vida | Doménica Montero | Capítulo 31

'Doménica Montero', la telenovela estelarizada por Angelique Boyer y Marcus Ornellas, entra en su recta final por Univision y la historia producida por Carlos Bardasano ha dado mucho de qué hablar, especialmente por sus escenas de impacto.

Una de ellas fue cuando 'Genaro', lleno de odio y celos, ve a 'Max' en el campo y sin piedad le dispara a sangre fría para matarlo; 'Luis Fernando' y 'Pedro' escuchan el balazo y corren a ver lo que pasó.

En exclusiva, te compartimos imágenes detras de cámaras de cómo se grabó este momento que heló a todos.

Lo que no se vio del ataque de 'Genaro' a 'Max'

Checa estas imágenes impactantes, donde te contaremos cómo se grabó la escena de la telenovela.

Max decide descansar un rato en el campo Imagen TelevisaUnivision

Cuando, sorpresivamente, recibe un balazo a sangre fría a manos de Genaro Imagen TelevisaUnivision

El equipo de producción grabó en ambientes fríos la escena; Amozurrutia listo para darlo todo Imagen TelevisaUnivision

La producción le colocó a Amozurrutia la sangre artificial para darle todo el realismo a la escena Imagen TelevisaUnivision

El actor recibe indicaciones para que la escena salga perfecta Imagen TelevisaUnivision

Luis Fernando, interpretado por Marcus Ornellas, llega en su auxilio Imagen TelevisaUnivision

También llegan 'Prudencio' y 'Pedro' y aquí puedes ver a la producción en completa acción Imagen TelevisaUnivision