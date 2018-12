Todo lo que no viste en televisión de JLo durante su emotivo paso por Despierta América

Jennifer López estuvo este viernes en los estudios de Despierta América y su paso por 'la casita más feliz de la televisión hispana' dejó una huella imborrable . Karla, Ana Patricia, Carlitos y Raúl no podían esconder su emoción al inicio del show, cuando anunciaron que la gran estrella de Hollywood estaría por ahí para promocionar su película 'Second Act'.

Pero no fue Jennifer López quien descendió del vehículo, sino Vanessa Hudgens , su compañera de reparto en el filme que se estrena el próximo 21 de diciembre.

En esta ocasión, JLo lució un vestido naranja con una chaqueta y unos zapatos del mismo color que combinaban perfectamente con el look escogido del día.

Rodeada por miembros de su equipo y algunos fotógrafos, la intérprete de 'On The Floor' entró abrazada de Vanessa Hudgens y juntas dieron lo mejor de sí en una entrevista donde hubo momentos para todo. Demostraron que ambas tienen una química que traspasa la pantalla: las miradas de complicidad se hacían latentes entre ellas y no dejaban lugar a dudas de que se llevan muy bien, tanto dentro como fuera del set.