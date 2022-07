"En manos de Dios": Satcha Pretto revela la fecha de su cirugía y lo que le preocupa de su recuperación

Agregó que, aunque tiene alta resistencia al dolor y quedó demostrado con los dos partos de sus hijos sin epidural, sintió que lo de su rodilla no era normal; sin embargo, decidió pararse del suelo y sentarse pensando que todo estaría bien. Al término del entrenamiento, al intentar levantarse, Satcha vio “estrellitas de todos colores” y pensó que se iba a desvanecer, por lo que su esposo la llevó a la sala de urgencias: “Todavía yo pensaba que no era nada… Si tú veías por fuera no estaba hinchado y no había nada. Visiblemente no se miraba nada. Yo podía caminar. Me hicieron una radiografía y no era una fractura, por fortuna”, dijo.