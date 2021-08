Novia de José Manuel Figueroa dice que Farina Chaparro “hizo lo correcto” al denunciarlo por violencia doméstica

Sobre los videos difundidos por Chaparro en donde acusa a José Manuel de agredirla físicamente, la venezolana comentó que “yo no estuve presente en la grabación de esos videos, no estuve presente cuando esta señora se sintió violentada, no estuve presente cuando él fue víctima de extorsión”. Sin embargo, Harp señaló que el cantante, en el inicio de su relación, sí le comentó que “había dejado en el pasado a una persona” y que "se hicieron daño”.