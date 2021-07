José Manuel Figueroa denuncia a Farina Chaparro por extorsión y pide orden de restricción

El abogado aclaró que el cantante y la modelo solo eran amigos y nunca fueron pareja: "No existe nada más allá porque ellos tenían una relación de amistad. Que se frecuentaran no quiere decir que haya habido un concubinato o un noviazgo más allá de, entonces tenemos documentos donde ella también le hace saber que necesita un novio, por lo tanto está legalmente diciendo que él no es su novio", explicó en el show mexicano.