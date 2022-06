Niurka recuerda las "peleas" que tuvo con Juan Osorio y cómo es su relación ahora: "Le dije horrores"

Conocida por opinar sobre cualquier tema, Niurka Marcos fue cuestionada sobre diversos temas, entre ellos acerca de lo que Cynthia Klitbo dijo de su ex Juan Vidal tras terminar su romance, así como de relación con Juan Osorio y de la supuesta enemistad que tiene con Ninel Conde.

Luego de las fuertes declaraciones que hizo Cynthia Klitbo sobre su expareja Juan Vidal, quien en palabras de la actriz mexicana “tiene un problema de ira” y es un “chichifo” que le debe dinero, fue la vedette cubana, quien entrevista con varios medios, opinó al respecto de esta polémica:

“No puedes ir por la vida hablando mal de la gente porque te ves fea, te ves ardida, te ves como que no salieron las cosas como tú querías, y no siempre salen las cosas como uno quiere”, externó la cubana.



La reacción de la cubana viene luego de que se le viera de romance con Juan Vidal en la segunda temporada de un reality show, y en entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, la vedette reveló que quisiera retomar esa relación fuera de las cámaras.

Ante esta controversia, Niurka Marcos no dudó de sacar lo que vivió con el productor mexicano Juan Osorio, con quien comparte la paternidad de Emilio, luego de que le dieron fin a su relación en malos términos en aquel entonces; sin embargo, la famosa aclaró que en la actualidad todo es diferente con él:

“Cuando yo me peleé con Juan le dije horrores, horrores, horrores”, señaló. “Hoy me lo tocan, y le jalo los pelos a quien sea. ¿Por qué? Porque nos llevamos muy bien, porque tenemos una labor con nuestro hijo, porque ya maduramos, porque reconocimos cuando nos equivocamos”, compartió.

Niurka Marcos y Juan Osorio: de polémica separación hasta su reconciliación

La vedette cubana y el productor mexicano se conocieron en 1998 en Mérida, la capital del estado mexicano de Yucatán. Durante cinco años mantuvieron un tórrido romance, periodo en el que nació su hijo Emilio Osorio, pero todo acabó cuando un escándalo marcó su separación.

La polémica se desató cuando Niurka tuvo un romance con Bobby Larios, el cual provocó una serie de enfrentamientos y declaraciones que dejaron ver que su relación no quedó en buenos términos. No obstante, con el paso de los años y por el bien de su hijo en común, los famosos construyeron una amistad basada en el respeto.

En diversas ocasiones, la vedette ha expresado los sentimientos que tuvo por el productor, quien fue factor importante desde que inició su carrera en México. En entevista con el programa mexicano ‘SNSerio’, Niurka se sinceró sobre lo que aprendió durante su romance con Juan Osorio:

"Cuando yo llegué a la vida de Juan, él fue mi mentor. Después se convirtió en mi peor enemigo. Él me enseñó lo malo y después me hizo aprender lo bueno, con las vivencias que tuve con él”, señaló.



Aunque la cubana vivió cosas buenas al lado del mexicano y fue una parte fundamental para su carrera, Niurka recordó que tras su separación sufrió y vivió de cerca miedo, coraje, angustia e impotencia: "Lo malo fue que me aventó a los leones cuando yo me separé de él… me tiró todo el poder de su escritorio".

Niurka Marcos dice si haría una colaboración con Ninel Conde tras sus polémicas

Es bien sabido que la cubana y Ninel Conde han tenido una relación complicada ante los medios basada en constantes ataques, pero fue en una entrevista para el canal de youtube de José Eduardo Derbez, que Niurka habló en serio sobre lo que ocurría entre ella y ‘El Bombón Asesino’:

“Es más show de los medios amarrando navajas, llevando y trayendo, y bueno no voy a negar jamás, ni hoy ni lo he negado nunca, pues que yo me divierto, participo, me río. Cuando las preguntas y los comentarios sí son serios, vamos, que repercuten socialmente sí respondo, porque es importante que la gente conozca a Niurka, porque soy figura pública, y que conozca que es lo que pienso al respecto", señaló.

Sin embargo, durante la entrevista donde opinó sobre su relación con Juan Osorio y el romance que tuvo Cynthia Klitbo con Juan Vidal, Niurka confesó qué le parecería hacer alguna colaboración con la cantante y actriz mexicana:

“Yo sí creía que haría una buena mancuerna en el escenario con ella porque la audiencia está alborotada por vernos juntas haciendo alguna estupidez. Entonces sería muy simpático darle ese gusto a la audiencia, pero yo sí lo haría porque Ninel y yo tenemos una historia, una historia muy de ‘¿bailas?’ y todo eso. Y en la canción pondremos todo eso”, finalizó.