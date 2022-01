"No es fácil": Ninel Conde sobre el encuentro con su hijo Emmanuel tras el conflicto que vive con Giovanni Medina

Ninel Conde habló en entrevista para Despierta América sobre las situaciones difíciles que llegaron a su vida el año pasado, pero sobre todo para dar detalles del encuentro que tuvo con su pequeño hijo Emmanuel, a casi dos años de no verlo.

La actriz y cantante abrió su corazón para contar cómo las adversidades que le tocó enfrentar en 2021 no fueron un impedimento para seguir adelante y convertirse en una mejor versión de sí misma:





“Me hizo crecer mucho. Me sacudió, pero me hizo aprender y convertirme en una mujer con más experiencia, con más vivencias. Creo que las cosas que nos suceden en la vida cuando son difíciles circunstancias, te hacen crecer”.

Ninel Conde volvió a estar con su hijo tras 2 años de ausencia: ¿por qué tuvo que alejarse de él?



‘El Bombón Asesino’ externó que durante este tiempo en el que no pudo ver a su hijo con Giovanni Medina sufrió de “ mucha ansiedad”, por lo que tuvo que recurrir a tomar ayuda profesional; sin embargo, tras casi dos años de no compartir tiempo con Emmanuel, finalmente su deseo se hizo realidad.

“Gracias a Dios ya he podido verlo. Después de tanto tiempo me puse más nerviosa que cuando voy a show, pero la verdad es que emocionada de poder verlo. No es fácil porque obviamente hacía mucho tiempo que no veía a su mami, pero poco a poco ahí vamos y yo siempre voy a estar ahí para el tiempo que yo pueda compartir con él, y aprovecharlo al cien por ciento”, externó.

Así ha crecido Emmanuel, el hijo de Ninel Conde al que no ha podido abrazar hace 2 años

Ninel Conde comparte sus tips para estar en forma y su próxima cuenta en OnlyFans

Durante el periodo en el que atravesó muchos obstáculos, la cantante se enfocó en crear su propio negocio y lanzar al mercado unas “gotitas mágicas” de su marca que ayudan a la pérdida de peso y que contienen ingredientes naturales que ella misma ha probado a lo largo de los años y que le han funcionado.

Asimismo, durante la entrevista, la actriz reveló sus trucos para mantener una figura envidiable agregando que “se los estoy poniendo a la mano para que los aprovechen”. Ninel compartió que utiliza dos cremas que son de su marca en combinación con una faja que le ayuda a moldear su cintura y verse espectacular a sus 45 años.

La mexicana nunca ha sido tímida a la hora de mostrarse en poca ropa, y nos contó que este 2022 se atreverá a lanzar su cuenta en OnlyFans para consentir a todos sus seguidores con contenido exclusivo:





“Va a ser algo muy cuidado, algo a mi estilo, obviamente. Ya tenía rato que yo no hacía fotos sexis. Lo tienen que ver, es algo que me gusta mucho, y la primera producción la hicimos en Hollywood con un equipo de allá super pro”, contó emocionada.