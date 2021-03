Del “eres tonto” a “¿por qué me amas?”: Michelle y Danilo se confiesan con la 'terapeuta' Giselle Blondet

Tras promocionar 'Quererlo Todo' , telenovela que protagonizan juntos, los actores se sometieron a una dinámica en la que tenían que contar cinco cosas que no se dijeron antes de terminar su relación amorosa . Los actores que pregonan haber terminado en muy buenos términos y ser amigos tras la ruptura coincidieron en que gracias a la sana comunicación que hubo entre ellos no tenían nada que señalarse.



Giselle Blondet, ex conductora de Despierta América y quien estaba tras las cámaras, sorpresivamente entró a cuadro para tratar de entender de primera mano por qué no continuaron con su relación si aún los ve enamorados. La presentadora se puso en medio de ellos y les hizo una petición: “Dejen de perder tanto el tiempo por favor, si ustedes están enamorados. Mira, en la vida uno no sabe lo que va a pasar al día siguiente”.