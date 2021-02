Madurez o estrategia publicitaria, ¿qué hay detrás del truene de Michelle Renaud y Danilo Carrera?

Michelle Renaud aseguró que sus relaciones terminan en buenos términos y que sus ex novios se han convertido en sus amigos. Con Danilo Carrera no es la excepción. A una semana de anunciar su separación dicen conservar una bella relación de amistad.

"La vida solo se vive una vez, hay que vivir con amor, y esa idea que tienen que los exnovios no pueden ser amigos para mí es súper erróneo, son personas que me conocen, que quiero, que adoro y que valoro", explicó la actriz.

Al respecto, Paula Arcila coincidió con la artista mexicana, de 32 años, y argumentó que si entre exparejas no existen motivos graves de separación no tendrían por qué dejar de estar en contacto. “La amistad entre los ex, me parece que sería lo más normal”, comentó la presentadora colombiana.