"Cerramos ese capítulo": Chiquis habla de su nueva vida tras quedar formalmente divorciada de Lorenzo Méndez

Luego de su divorcio oficial de Lorenzo Méndez, Chiquis Rivera abrió su corazón para hablar sobre su vida, así como del mensaje que su abuelo don Pedro Rivera le envió tras este hecho que marcó su vida sentimental. También compartió los secretos que la ayudaron a perder peso y lucir su nueva figura.

Durante la grabación de su nuevo video musical en Mazatlán, Sinaloa en México, la hija de ‘La Diva de la Banda’ habló para las cámaras de Despierta América sobre cómo se siente tras haberse divorciado de su ahora exesposo Lorenzo Méndez, un proceso que le llevó dos años:

“Eso viene con madurez de decir ‘no me arrepiento’, y lo digo en mi disco ‘Abeja Reina’ de que no me arrepiento de haberme enamorado porque uno aprende, uno tiene que tomar esas experiencias para crecer, para madurar, para aprender lo que sí quieres y lo que no quieres. Yo creo que ya cerramos ese capítulo en mi vida, y la verdad me siento muy bien, contenta, muy feliz”, compartió.

Cargando Video... Chiquis Rivera ya es legalmente soltera: juez aprobó el divorcio y Lorenzo Méndez deberá pagar por los gastos



Después de que don Pedro Rivera diera su opinión y hasta le mandara un consejo a su nieta tras su separación legal del también cantante del regional mexicano, Chiquis reaccionó a las palabras de su abuelito, con quien dijo no ha tenido contacto desde hace tiempo:

“La verdad muchas gracias. Sí fue mucha paciencia porque fueron dos años, pero todo pasa cuando tiene que pasar. Gracias a mi abuelito, que no he hablado con él en mucho tiempo, pero le deseo lo mejor”, señaló.



Chiquis y Lorenzo Méndez se casaron el 29 de junio de 2019 en Los Ángeles, California; sin embargo, el 17 de septiembre de 2020, unos meses después de haber cumplido un año de casada, la hija de Jenni Rivera anunció que su relación con el cantante había concluido, pero la demanda de divorcio se hizo oficial en octubre del mismo año. Y de acuerdo con Los Ángeles Times, desde el pasado 13 de junio de este año, Chiquis Rivera quedó oficialmente divorciada de su ahora exesposo.

Cargando Video... Los videos de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez por los que nunca pensamos que se separarían

Chiquis Rivera se deja ver con nueva figura y cuenta sus próximos proyectos

Tras dejarse ver con una nueva figura, la cual presume a través de sus redes sociales, la intérprete de ‘Mi Problema’ reveló sus secretos para perder las libras de más y los hábitos que ha adoptado en su vida para conseguir su peso ideal:

“He hecho cambios grandes, drásticos en mi vida. Cositas como el agua de limón me han funcionado. También un té verde en la mañana con mi colágeno, mi fibra me ha ayudado también. Y pues ya no como tanto, la verdad es que como poquito de todo, pero poquito. Ya no tomo soda, y ya nada de cerveza tampoco, o sea cambios que te ayudan”, compartió.

Cargando Video... El despampanante look con aperturas y transparencias de Chiquis con el que dejó a todos boquiabiertos



Chiquis Rivera aprovechó para contar que ya tiene nuevos proyectos en puerta y que poco a poco irá revelándolos, entre ellos volver como escritora: “Tengo otras sorpresas por ahí. Ya estoy en pláticas para otro libro, pero muy diferente al último, pero ahorita el enfoque es en la música”.

En diciembre de 2022 se cumplirá una década de la muerte de Jenni Rivera, un hecho que Chiquis conmemorará de una manera muy especial para honrar la memoria de la cantante, quien dejó un gran legado musical y sigue siendo recordada por sus fanáticos:

“Mi mamá ya va a cumplir 10 años de que se nos fue, y tengo ahí algo especial en mente, así que espérenlo. Yo hago lo posible para representarla en la mejor manera, de estar con mis hermanos, y me encanta ver de que ya van a ser 10 años, pero nadie se ha olvidado de Jenni Rivera, y ojalá que jamás; nosotros los hijos nos vamos a encargar de eso con el favor de Dios”, externó.



Actualmente, la hija de Jenni Rivera está en la promoción de su más reciente álbum ‘Abeja Reina’, de donde se desprende la canción ‘Entre Besos y Copas’, de la cual grabó su video musical en México al lado de sus amigas más cercanas, a quienes invitó a participar por una razón muy especial:

“Yo quería algo mucho más orgánico, más como yo me la paso con mis amigas. Me gusta divertirme, nos gusta tomar, escuchar música, bailar, y es lo que quería escuchar en este video y creo que lo logramos”, finalizó.