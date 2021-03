Felices los 3: Galilea Montijo apoya a la ex de su marido Fernando Reina en un nuevo negocio

“Está padre que ella como mujer esté ayudando también al puerto y que esté invirtiéndole” , mencionó Galilea Montijo ante las cámaras de Despierta América y otros medios de comunicación presentes. ‘Casa de Sal’ es el nombre de la propuesta de la ex esposa del empresario y político acapulqueño.

Esta no es la primera vez que la jalisciense, quien desde 2011 está casada con Fernando Reina Iglesias , apoya a Paola Carus, pues ha sido intermediaria en participaciones de ella en el programa Hoy presentando recetas de repostería, área en la que es experta.

Durante la entrevista, la actriz y presentadora reaccionó a los rumores que apuntaban a que mientras estuvo en cuarentena le volvió a escribir a la cigüeña . Aseguró que ya no puede tener hijos y que si estuviera embarazada “lo gritaría a los cuatro vientos”. “ Me encantaría , sería la primera en decirles”, expresó.

Por otra parte, habló de la confusión que tuvieron los internautas que, al ver las publicaciones de la artista de experiencias de viaje, interpretaron que estaba “en covid y en fiesta” al mismo tiempo. Respecto a ello, afirmó que no tiene la costumbre de compartir su vida entera en las redes sociales y que en este caso compartió imágenes de lugares que visitó meses anteriores.

El jueves 11 de marzo, la presentadora regresó a Hoy. Días antes confesó que en el segundo contagio presentó síntomas más graves, aunque no llegó al hospital. Antes de aparecer nuevamente en televisión, Galilea Montijo exhortó a la audiencia a no bajar la guardia ante esta enfermedad, pues afirma que no es garantía salir ileso de la enfermedad que ha cobrado la vida de 2.6 millones de personas en el mundo.