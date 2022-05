"Para él también fue un sueño": Francisca revela el momento en que vio llorar a Francesco el día de su boda

Luego de su gran boda en República Dominicana, Francisca volvió a Despierta América. Contenta por haber cumplido un sueño más, la dominicana compartió detalles de su enlace con Francesco, quien dijo lloró al ver un momento muy especial, además de sincerarse sobre haber disfrutado de este mágico día con su mamá.

“Fue un novio muy involucrado y para él también fue un sueño. Tengo una imagen de él llorando cuando llegamos a la casa y su papá carga a Gennaro y él me dijo ‘yo esperé tanto por este momento, por ver a mi familia así unida’. Así que gracias a ustedes por ser parte”, expresó Francisca.

Cargando Video... La entrada triunfal de baby Gennaro y más momentos imperdibles de la romántica boda de Francisca y Francesco



Entre lágrimas, la dominicana también habló de ese momento tan especial de su hijo, baby Gennaro, cuando hizo su entrada triunfal a la ceremonia religiosa montado en un carrito eléctrico para presenciar la unión de sus papás ante Dios y robándose las miradas y sonrisas de los invitados:

“No lloro de tristeza, lloro de felicidad porque estoy muy agradecida con Dios que me dio la oportunidad de vivir un sueño”, señaló la feliz mamá.

Cargando Video... Francisca y Francesco frente al altar: los votos que se dedicaron en su boda de ensueño



Además, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015, compartió que le tomó unos años organizar esta fiesta tan inolvidable y especial para ella y Francesco, la cual vivieron el viernes 6 de mayo en La Romana, República Dominicana:

“Todo pasó en el momento que tenía que pasar. Yo conocí a los organizadores de la boda recién cuando Francesco me pidió la mano”, dijo la dominicana.



La boda religiosa estaba planeada para llevarse a cabo en Italia, pero por cuestiones de la pandemia, no se pudo realizar en el continente europeo, y finalmente optaron por hacerla en el país que vio crecer a Francisca y en donde vive toda su familia.

Cargando galería

La boda de ensueño de Francisca y su mamá se hizo realidad

Emocionada y con un nudo en la garganta, Francisca abrió su corazón para contar lo que significó ver realizado su más grande sueño y vivirlo en compañía de su querida madre, doña Divina Montero.

La presentadora recordó ese momento especial en el que Divina la esperaba para llevarla al altar donde se encontraría con Francesco:

“Caminar de la mano de mi madre era lo más importante y especial porque era una manera de decirle que todo lo que ella hizo por nosotros, valió la pena”.

Cargando Video... El momento en que Francisca apareció vestida de novia con su mamá: las tiernas palabras que se dedicaron



Francisca continuó contando que para su mamá fue muy duro sacar adelante a su familia luego de la muerte del papá de la exreina de belleza cuando ella tenía apenas cinco añitos: “Ha sido una mujer que sufrió mucho… Dio lo mejor de sí para hacer hijos de bien”.

La dominicana también se refirió a su pasado y las veces que soñó con encontrar a un buen hombre como Francesco y formar una familia:

“Esas cosas no estaban permitidas para niñas como yo. Y me acuerdo de muchas veces, casarme con un hombre así eran cosas que a mí no se me permitían”.

Cargando Video... "La muchachita que salió de Azua": recordamos la historia de Francisca y cómo Francesco la enamoró



Llorando, Francisca compartió las veces que soñó al lado de su mamá con tener una felicidad plena en el futuro cuando aún estaba en su natal República Dominicana y antes de emprender su viaje a Nueva York en donde comenzaría su camino para llegar a donde está hoy:

“Muchas veces mi mamá y yo hablábamos, ella me decía como ‘mija, ¿a nosotros nos pasarán cosas bonitas algún día?’.. Nos mirábamos mucho (en la boda) y nos acordábamos de esos momentos. Dios ha sido muy bueno conmigo y con mi familia, y ahora tengo la oportunidad de criar a un hijo con valores bonitos, diferentes”, expresó.



Francisca también recordó el momento en que bailó con su mamá al ritmo de la canción ‘¿Cómo Te Pago?’ de Lenier: “Solamente se lo puedo pagar con momentos así. Verla así, tan feliz, tan plena, cuando se vio con su vestido tan bonito, maquillada, parecía una reina”, finalizó.

Francisca y Francesco se juraron amor eterno en una ceremonia espectacular en los Altos de Chavón en República Dominicana. Acompañados de sus familias, su bebé Gennaro y amigos cercanos, la pareja finalmente se casó por la ley de Dios el viernes 6 de mayo.