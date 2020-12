Francisca Lachapel está como Jennifer López: se cuestiona hacer la gran boda en Italia

“ Yo también me he cuestionado … por qué voy a hacer una boda grande, para qué voy a gastar dinero, para qué”, señaló la presentadora cuando se debatió el tema en la sección.

La pandemia por el covid-19 ha hecho que la población mundial replantee sus planes para el futuro más próximo. “Al igual de JLo, yo también me iba a casar este año. Yo me casé porque era parte de mis requisitos, para casarme en el lugar en el que me iba a casar (Italia). No sabía que iba a venir una pandemia que me iba a afectar mis planes siguientes”, contó Lachapel.