Francisca provoca un desborde de alegría y emociones en Despierta América al anunciar el sexo y nombre de su bebé

La reina de Nuestra Belleza Latina 2015 no solo reveló el sexo de su primogénito, sino también el nombre que llevará: “Ya tenemos el nombre […] se llama Gennaro ”. Además, Francisca señaló que su hijo llevará otros dos nombres en honor a su padre y al de su esposo, su nombre completo es Gennaro Antonino Gamelier Zampogna .

Las sorpresas no pararon ahí, pues también dio a conocer que ella y su marido italoamericano aparecen en la portada de mayo de la revista People en Español . Tras la noticia, Kika Rocha, editora de moda y belleza de dicha publicación, se enlazó en vivo al programa y dio detalles de la entrevista y sesión de fotos de Francisca Lachapel y Francesco Zampogna.

Para concluir con el enlace, Francisca agradeció a People en Español por haber aparecido en la edición del mes de las madres: “Quiero agradecerles […] por darme una portada tan especial, la del día de las mamás, porque aunque todavía no lo conozco, no he visto su carita, de verdad, yo ya soy mamá”.