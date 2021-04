Por Francisca y todas las embarazadas surge una cadena de apoyo en las redes con el 'hashtag' #cadaembarazoesperfecto

Esta primera semana de abril, Francisca, conductora de Despierta América y campeona de Nuestra Belleza Latina 2015, alzó su voz en las redes sociales con un video en el que pide empatía para ella y otras mujeres que atraviesan por el embarazo. El llamado surgió luego de que en las últimas semanas recibiera un aluvión de críticas por su apariencia: “Me han escrito cosas como que estoy gorda, de que el embarazo no me sienta muy bien, de que ahora me visto como una vieja…”.