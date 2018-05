Eugenio Derbez abrió su corazón para hablar de los momentos que han marcado su vida

Aunque estamos acostumbrados a verlo sonriente y que nos arranque más de una carcajada, en esta ocasión Eugenio Derbez nos mostró una cara muy diferente, durante la charla que sostuvo con Karla Martínez y Alan Tacher para Despierta América.

El tocar los temas más sensibles de su vida, como la muerte de sus padres: Eugenio González Sánchez de Tagle y Silvia Derbez, así como la inevitable lejanía que tuvo con sus hijos mayores, no fue nada fácil. Sin embargo, el protagonista de cintas como 'Instructions not included' y 'How to be a Latin Lover' abrió su corazón para narrar cada uno de esos momentos que lo han marcado en diferentes etapas, provocando en más de una ocasión el llanto de nuestros conductores.

“ 14 de febrero de 1986. La muerte de mi papá. Esa me pegó muy duró porque yo adoraba a mi padre con toda el alma”, comentó contando. Mostrándose bastante arrepentido al recordar que, aunque entre ellos existía una gran relación y lo admiraba, no acudió de inmediato a ese llamado que le hicieron avisándole que estaba en el hospital, a donde constantemente acudía por diversas afecciones. “Me dolió muchísimo no haber estado ahí para despedirme, para darle un último beso”.



Una pérdida que el actor sufrió cuando tenía 24 años y a la que se sumó, años más adelante la de su madre, la primera actriz Silvia Derbez, en el año 2002, que dijo fue quien lo impulsó a luchar por sus sueños.

“Me acuerdo como se metía en sus personajes y como me enseñó a tomarme la carrera en serio”, comentó entre lágrimas, al ver una de las últimas entrevistas de la primera actriz, en las que recalcaba que su llanto en las telenovelas era tan real como el amor que sentía por la actuación.

Al hablar de la agitada vida que lleva, Eugenio Derbez se emocionó al ver un mensaje que le dedicaron su esposa Alessandra Rosaldo y su hija Aitana, que asegura "me trae babeando". Revelando que justo cuando ella iba a nacer, en agosto de 2012, se topó con el dilema de elegir entre su familia y el sueño de su vida de filmar una importante película en Hollywood.

"Afortunadamente tomé la decisión correcta y dije, 'rechazo la película pero yo quiero ver nacer a mi hija'. No me arrepiento en lo absoluto. Ahora estoy viviendo mi sueño, me siento pleno'".

Para inmediatamente hablar de otra fecha especial: el 10 de marzo del 2016, día en que le dedicó a su familia, la estrella que recibió en el Paseo de la Fama de Hollywood.

“Esa estrella la construyeron ellos, la construyó el público, y toda la gente que me ha ayudado a llegar hasta acá, porque no es un trabajo mío, es un trabajo de equipo”, expresó. Agregando que, aunque sus hijos mayores (Aislinn, Vadhir y José Eduardo) saben el esfuerzo que ha puesto en su profesión y ya incluso le siguen los pasos, “nada justifica las ausencias”.