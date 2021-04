Chocan las reacciones a la entrevista de Ninel Conde tras la detención de su pareja Larry Ramos

Alan Tacher comentó que la artista dejó claro que no tiene injerencias en los negocios de su expareja al explicar que ella trabaja para ser el sostén de su familia: “Obviamente, una pareja cuando te quiere apoyar o dar o así, pues es algo de pareja, pero así que me haya depositado cantidades estratosféricas, jamás ”, mencionó al conocido conductor de espectáculos.

Otro de los aspectos que salieron a relucir durante la charla con Raúl de Molina, fue su verdadero estado civil. Ninel Conde reveló no tener vínculo con Larry Ramos: “Yo no estoy casada legalmente, no tengo que divorciarme, nos casamos en un ritual espiritual y pues muchos le dicen mi marido, pero no hay papeles, a veces eso es lo menos importante”.