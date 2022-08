Claudia Martín habla de Sebastián Rulli y los celos que ha despertado por su romance ficticio

En entrevista para Despierta América, Claudia Martín habló sobre la relación que mantuvo con Sebastián Rulli en las grabaciones de Los Ricos También Lloran, melodrama en el que además de ser protagonistas, son pareja, por lo que la actriz no dudó en responder sobre lo que despertó la química entre ella y el argentino:

“Me lo ponen mucho, pero no. Es trabajo. La verdad es que Sebastián es muy buen compañero, súper respetuoso. Va a lo que va. Obviamente él ya tiene tantos años de carrera que qué esperamos. También agradezco que me dio muchos consejos… Fue muy buen compañero y agradezco haber tenido la oportunidad de trabajar con él”, señaló.

Los celos vienen de las seguidoras de Rulli, pero ¿qué opina el novio de la famosa? En entrevista con Las Estrellas, Hugo Catalán, quien también participa en esta telenovela en el papel de Carlos, habló respecto a cómo toma el romance ficticio entre Claudia Martín y Sebastián Rulli:

"No, para nada (me dan celos), más bien me da mucho orgullo, muchísimo orgullo ver su trabajo, verla realizada, ver que todo su esfuerzo, madrugones y desvelones, horas y horas de trabajo, le están aportando a ella cosas muy buenas", compartió.



Además de su pareja, Hugo también admira al actor argentino, con quien tuvo la oportunidad de convivir durante las grabaciones del melodrama, y se refirió a él como “un tipazo, una persona súper educada, súper correcta, dedicado a su trabajo. En lo poco que lo he conocido, predomina un ambiente de respeto y camaradería", contó el mexicano.

Claudia Martín habla de Maite Perroni y la relación con su exesposo Andrés Tovar

Además de hablar sobre su trabajo en Los Ricos También Lloran, Claudia Martín respondió en Despierta América a quienes dicen que continúa su enemistad con Maite Perroni luego de compartir un video que grabó para TikTok y que señalaron como una indirecta al noviazgo de quien fuera su esposo, Andrés Tovar, con la ex RBD.

“Es algo de lo que no hablo, ni toco el tema. Creo que ya quedó en el pasado. Siempre hay que desear amor porque creo que eso es lo que vamos a recibir. Siempre hay formas de sacar cosas de la tangente… Creo que ahí la gente se enganchó un poquito, pero no, para nada”, confesó.



Fue en octubre de 2021 cuando Maite Perroni y Andrés Tovar hicieron público su romance a través de sus redes sociales, luego de la controversia que se armó por una supuesta infidelidad del productor a Claudia cuando estaba casado con ella. La protagonista de Los Ricos También Lloran habló por primera vez sobre esto diciendo que “solo puedo decir que les deseo lo mejor hoy y siempre, les mando muchos besos".

En febrero de 2022, la originaria de Oaxaca, México, anunció su noviazgo con Hugo Catalán. A través de las redes sociales, ambos actores compartieron una romántica fotografía juntos para dar a conocer que estaban en una relación, y desde ese día a la fecha, Claudia no duda en presumir lo enamorada que se encuentra con esta nueva oportunidad en el amor.