¿Se sintió identificada? Chiquis comenta a favor de JLo tras su reencuentro con Ben Affleck y es criticada

Fue a través de su cuenta de Twitter que la hija de Jenni Rivera se pronunció a favor de la cantante de ‘El Anillo’: “ Me encanta JLo . Haz lo tuyo mamá. Vive tu vida ”. Tras su publicación, algunos internautas compararon la situación amorosa de Chiquis con la de Jennifer López.

Este jueves 13 de mayo, el tema llegó al segmento Sin Rollo de Despierta América, en donde los periodistas invitados opinaron sobre la reacción de la ex del cantante Lorenzo Méndez a los ataques que ha recibido JLo. Esto luego de que la actriz que interpretó a Selena Quintanilla en los años 90 fuera duramente criticada por supuestamente comenzar una relación con su ex novio, el actor Ben Affleck, a menos de un mes de haber terminado su noviazgo de cuatro años con el ex jugador de béisbol, Alex Rodríguez.