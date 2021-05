La pérdida de su padre y más emotivas confesiones de Chiqui Delgado sobre su niñez, su carrera y su vida en pareja

Chiqui Delgado arrancó la conversación hablando del valor sentimental que tiene su nombre, aunque muchos no lo entiendan o no lo pronuncien bien. Reveló que surgió de una promesa de su madre a la Virgen de Chiquinquirá al pedirle el milagro de dar a luz a una niña sana tras sufrir la pérdida su hija María Antonieta al nacer, y habló de esa conexión que siente con la patrona del estado de Zulia.

Su voz se quebró cuando la periodista colombiana tocó el tema de su padre. “ Me dijiste que no me ibas a hacer llorar”, expresó entre risas y lágrimas, tras narrar por primera vez este triste suceso que la marcó y ocurrió mientras ella estaba participando en un concurso de belleza en Japón.