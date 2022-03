"Gracias Despierta América": emocionado, Carlos Calderón recibió a baby León por primera vez en el show

Luego de recordar, durante el segmento Así Empezó Todo, lo que le ha tocado vivir como conductor de Despierta América, y las alegrías que ha disfrutado en este tiempo, Carlos Calderon tuvo una grata sorpresa por parte de su prometida Vanessa Lyon, al llevar por primera vez al programa a su hijo León.

Este lunes, el presentador mexicano recibió la visita inesperada de la actriz y modelo, así como de su bebé Leoncito. La venezolana llegó muy emocionada al programa cargando a su primogénito en brazos, algo que emocionó al mexicano, quien no dudó en expresar su profundo agradecimiento con el show:

“Gracias Despierta América por ayudarme a entender lo que es ser papá, lo que es ser parte de una familia”, expresó Carlos.



Con un vestido entallado, Vanessa presumió que ha recuperado su figura luego del nacimiento de baby León, y entre broma compartió que es la “primera vez que me arreglo en seis meses”.

Emocionados, todos los presentadores del matutino les dieron la bienvenida a la feliz mamá y al hermoso bebito, quien fue recibido con mucho amor, globos y un regalo muy especial: un mameluco con la frase “Mi primera vez en Despierta América”.

“Él es como modelo, le encantan las cámaras y seguramente en unos años estará aquí en Despierta América como el nuevo host”, compartió sonriendo el mexicano.

Cargando Video... La primera vez de baby León en TV: Carlos Calderón se emocionó al recibir a su familia en Despierta América

La primera vez de baby León Calderón en Despierta América

Leoncito llenó de ternura todo el estudio de Despierta América e hizo que nuestros presentadores y gente de producción se rindiera ante sus encantos. El hijo de Carlos Calderón y Vanessa Lyon recibió muchos halagos, entre ellos los de Raúl González quien expresó que el bebé es “demasiado hermoso” y le deseó lo mejor: “Dios lo bendiga y le dé mucha salud”.

La protagonista de esta visita también fue Vanessa Lyon, quien habló sobre cómo ha sido su experiencia criando a su primer bebé y expresando, como siempre, lo maravilloso que ha sido poder dedicarle todo su tiempo y verlo crecer como hasta ahora lo ha hecho: “Quiero disfrutar cada segundo con él”.

Por su parte, el feliz papá contó que “todos nos dicen que parece de nueve meses” al ver que Leoncito está bastante grandecito y apenas tiene seis meses de edad porque “come súper bien”, y no dejó pasar la oportunidad de recalcar que lo galán lo sacó de su mamá porque “es igualito a mi Vane”.

Asimismo, externó que hace unos días le realizaron una sesión fotográfica por sus seis meses de vida y recalcó que su primogénito “es todo un modelo, busca la cámara”.

Carlos Calderón se sincera sobre cómo cambió su vida con León

Disfrutando de la primera visita de Leoncito al show matutino, Carlos Calderón no dejó pasar la oportunidad de expresar cómo su vida cambió luego del nacimiento de su bebé, pero también lo agradecido que está por vivir esta etapa tan hermosa rodeado de su familia de Despierta América:

“Mucho de lo que he estado tratando de hacer como padre lo baso mucho en ustedes, amigos. Nunca me quejo de venir a trabajar porque sé el sacrificio que todos ustedes han hecho, así que gracias”, señaló.



El también arquitecto habló con franqueza sobre la paternidad y el significado que le ha traído, pero sobre todo cómo ve la vida ahora:

“Te cambia la perspectiva. Los que son papás lo han de saber, las mamás también, cuando ves a tu hijo algo te cambia dentro, no sé qué es, no se sabe decir con palabras, pero quieres hacer las cosas mejor, quieres ser un mejor hombre, quieres ser una pareja excepcional, y quieres ser alguien que haga un cambio que tu hijo en el futuro vea y diga ‘qué fregón es mi papá’”, compartió.



Carlitos agregó que, además de querer lo mejor de este mundo para Leoncito, también desea que mientras crece, su hijo pueda verlo disfrutando de la vida, amando y siendo un hombre pleno para que él haga lo mismo: “Que me vea tan feliz haciendo esto (en Despierta América), construyendo casas, amando a su mamá, que me vea feliz”.

Por su parte, Vanessa Lyon confesó que sí quisiera tener otro bebé, algo que mucha gente que los reconoce en la calle también les pide, y bromeó con el tiempo en el que, de nueva cuenta, se podrían convertir en padres otra vez: “Yo digo que no deberíamos de esperar tanto”.

Además, la actriz de origen venezolano, aprovechó para enviar un mensaje a quienes desean tener un bebé, hablando desde su experiencia personal al lado de un hombre tan amoroso como Carlos, quien la sorprendió por todo el apoyo que le ha brindado al criar a Leoncito:

“Les digo una cosa, si van a tener un hijo, tienen que encontrar un buen hombre porque no saben lo fuerte que es esto. Si no tienes un hombre que te apoye, que esté entregado, que realmente ame a tu hijo y que le importes tú, mejor no tengan hijos”, finalizó.

Cargando Video... ¿Bebé a la vista? Vanessa Lyon dice si ya está lista para tener otro hijo con Carlos Calderón

Baby León, la adoración de Carlos Calderón y Vanessa Lyon

El primogénito del presentador mexicano con la actriz y modelo venezolana nació el domingo 5 de septiembre de 2021 a las 12:45 pm, pesando 7 libras y 2 onzas, y estando "supersaludable y grandote", según contó aquel día el orgulloso padre.

Sin embargo, la última etapa del embarazo de Vanessa estuvo llena de angustias pues la pareja se contagió de covid-19 en agosto pasado, un mes antes del nacimiento del bebé. Luego de pasar dos semanas recuperándose, la actriz y Leoncito salieron adelante, pues el virus no causó mayores contratiempos.

A finales de julio de 2021, la pareja celebró el 'baby shower' con una pequeña fiesta en donde estuvieron sus seres queridos y amigos más cercanos, y donde además revelaron el sexo de su bebé: un niño. Solo un par de semanas antes, el 15 de julio, Carlitos nos dio la sorpresa de que sería papá. La noticia la mantuvieron en secreto porque, según él, les "urgía" que naciera Gennaro, el primogénito de su compañera Francisca, para "no robarle protagonismo" y hasta entonces hacer el hermoso anuncio.

Hoy en día, el presentador y su prometida están muy felices y disfrutando de su nueva etapa como papás primerizos, aun teniendo las famosas desveladas y dando su mayor esfuerzo en criar a su bebé.