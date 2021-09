'Carlitos' Calderón ya es papá: nació su bebé y está "supersaludable y grandote"

'Carlitos' no ha revelado el nombre de su primogénito, sin embargo, Raúl González y Maity Interiano tienen sospechas al respecto después de que el presentador dio la noticia de manera muy particular. En sus historias de Instagram, el presentador parece haber dado pistas colgando clips de la película 'The lion king' cuando nace Simba, hijo del rey de Pride Lands. En uno de los videos escribió la fecha de este domingo y en otro el título de una de las canciones más famosas de la banda sonora de la cinta: 'Circle of life' ('Círculo de la vida').