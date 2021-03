Amazon cambió el logo de su app para evitar parecerse a Hitler, ¿lo logró?

"Retorciéndome de la risa. Me perdí por completo que Amazon modificó silenciosamente su nuevo ícono para que se pareciera menos a Hitler". Este usuario agregó en un hilo de Twitter: "Como era de esperar, no enviaron un comunicado de prensa para anunciar el segundo rediseño".

A pesar del cambio, Amazon no se libró de nuevas comparaciones, aunque ya no lo relacionan con el dictador, sino con Aang, personaje de la serie 'Avatar: The Last Airbender Aang'.