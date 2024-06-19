Cero Ruido VIP regresa en agosto a Univision con los retos más divertidos y grandes invitados

Video Cero Ruido VIP y Cash: El Peso del Dinero VIP estarán de regreso en agosto en Univision

Cero Ruido , el programa conducido por Tania Rincón y que recientemente estrenó su versión VIP, tendrá una pausa y regresará en agosto a la programación dominical de Univision.

El evento de fútbol Copa América 2024 es el motivo por el cual Cero Ruido VIP no se transmitirá. Durante algunas semanas el espacio del programa será utilizado por dicho torneo deportivo y sus emocionantes partidos de soccer.

Cero Ruido VIP: ¿Quiénes han sido los invitados?



Durante dos emisiones hemos visto a famosos como Julián Gil, Valeria Marín, Chiquinquirá Delgado y Gabriel Soto, hacer de todo pero con el menor ruido posible y en representación de dos familias.

En el primer programa de Cero Ruido VIP Julián Gil fue considerado el jugador más valioso de su equipo y prácticamente lo llevó a la victoria gracias a sus estrategias y arrojo en cada reto.

Para la segunda emisión vimos a Gabriel Soto y Chiquinquirá Delgado divertirse con las dinámicas que les tocó realizar a lado de dos familias. Al final ella y la familia Ulloa aprovecharon la oportunidad y pasaron a la última etapa, la de la casa de Cero Ruido, y pusieron manos a la obra .

Prepárate porque en agosto verás a más famosos sumarse a los retos de Cero Ruido y juntos pasaremos un gran rato.

¿Cuál es la dinámica de Cero Ruido VIP?



En Cero Ruido VIP dos familias se enfrentarán en diversas dinámicas, cada una acompañadas por un famoso. Pueden ser actividades cotidianas, ruidosas o montajes con materiales divertidos que pondrán a los concursantes en aprietos. Todas las dinámicas serán contrarreloj y deberán de hacer el menor ruido posible para acumular más puntos.

Cero Ruido VIP está diseñado estratégicamente para no hacer ningún sonido en cualquiera de los retos. Cualquier rudio será detectado por cualquiera de los potentes micrófonos y medido por el implacable juez el señor ruidómetro.