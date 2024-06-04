Cero Ruido cambia de horario los domingos con su nueva versión VIP

Video Cero Ruido VIP: Disfruta el estreno de esta versión con grandes celebridades el domingo a las 7P/6C

El show Cero Ruido , donde el objetivo es hacer el menor ruido posible, estrena una versión VIP a partir de este domingo 9 de junio a las 7P/6C por Univision.

Tania Rincón está lista para conducir Cero Ruido VIP y recibir a grandes celebridades, de las favoritas del público hispano. En cada emisión habrá dos artistas apoyando a las familias participantes.

Cero Ruido VIP: ¿Quiénes serán los invitados de esta nueva versión?



Te adelantamos que tus artistas favoritos estarán en Cero Ruido VIP haciendo de las suyas y poniendo a prueba sus mejores tácticas para hacer menos ruido.

Artistas de la talla de Julián Gil, Gabriel Soto, Chiquinquirá Delgado, Alan Tacher, Karina Banda, Alexis Ayala, Geraldine Bazán, entre otros, estarán a lo largo de esta temporada.

¿Quién será el más bueno para realizar las dinámicas con el menor ruido posible? Descúbrelo a partir del domingo 9 de junio.

Cero Ruido VIP: ¿Cuál es la dinámica del show de concursos?



En Cero Ruido VIP dos familias se enfrentarán en diversas dinámicas, cada una acompañadas por un famoso. Pueden ser actividades cotidianas, ruidosas o montajes con materiales divertidos que pondrán a los concursantes en aprietos. Todas las dinámicas serán contrarreloj y deberán de hacer el menor ruido posible para acumular más puntos.

Cero Ruido VIP está diseñado estratégicamente para no hacer ningún sonido, el objetivo es hacer el menor ruido posible en cualquiera de los retos. Cualquier sonido será detectado por cualquiera de los potentes micrófonos y medido por el implacable juez el señor ruidómetro.