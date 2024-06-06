Los famosos ‘calladitos se verán más bonitos’ en el estreno de Cero Ruido VIP
Tania Rincón te espera en Cero Ruido VIP donde famosos como Julián Gil tendrán que hacer de todo con el menor ruido posible. Te esperamos a las 7P/6C por Univision.
Este domingo arranca Cero Ruido VIP con la presencia de grandes figuras enfrentándose al implacable juez el señor ruidómetro. No producir ningún sonido es el objetivo de este concurso con divertidas dinámicas conducido por Tania Rincón.
Cero Ruido VIP está diseñado estratégicamente para no hacer ningún sonido, el objetivo es el menor ruido posible en cualquiera de los retos. Las artistas que participen lo harán para apoyar cada uno a una familia. Para esta gala de estreno veremos a Julián Gil y Valeria Marín como los primeros invitados.
¿Cuál es la dinámica de Cero Ruido VIP?
En Cero Ruido VIP dos familias se enfrentarán en diversas dinámicas, cada una acompañadas por un famoso. Pueden ser actividades cotidianas, ruidosas o montajes con materiales divertidos que pondrán a los concursantes en aprietos. Todas las dinámicas serán contrarreloj y deberán de hacer el menor ruido posible para acumular más puntos.
La familia que acumule más puntos pasará a una última etapa, tendrá que librar diferentes retos sin rebasar el límite de ruido permitido. La ganadora recibirá un premio en efectivo.