Galilea Montijo, Tania Rincón y más famosos estarán esta noche en Cash: El Peso del Dinero VIP

Video Prepárate para ver una lluvia de estrellas en el segundo programa de Cash: El Peso del Dinero VIP

Acompaña esta noche a Héctor Sandarti, Doña Lucha y Albertano Santa Cruz en el segundo programa de Cash: El Peso del Dinero VIP y descubre quiénes serán los integrantes de sus equipos. Los conocimientos son vitales para llegar a la etapa final de este juego en el que se representan los sueños de dos familias.

Durante el estreno el domingo pasado, los capitanes tuvieron integrantes de lujo en sus equipos. Con Doña Lucha estuvieron Alan Tacher, Alexis Ayala, Mariana Echeverría y Cinthia Aparicio representando a la familia Flores, mientras que con Albertano participaron Gabriel Soto, Cecilia Galliano, Jessica Segura y Mariana Botas jugando por la familia Aldaco.



En esa emisión el equipo de Doña Lucha tuvo contratiempos desde el inicio y Alan Tacher junto a Cinthia Aparicio fueron los primeros aplastados por las cajas fuertes. El conductor de Despierta América no supo responder si los tentáculos del pulpo eran patas y se fue directo al limbo junto a su compañera.

Los integrantes de dicho equipo no sobrevivieron a las siguientes rondas de preguntas y solo el de Albertano permaneció en el juego y fue gracias a los conocimientos de Mariana Botas que ganaron la última etapa y recaudaron 7,500 dólares para la familia Flores.

¿Quiénes serán las celebridades que pondrán a prueba sus conocimientos y habilidades?, ¿qué equipo ganará? Descúbrelo esta noche a las 8P/7C por Univision.

Cash: El Peso del Dinero VIP, ¿quiénes serán los invitados del segundo programa?



Prepárate para pasar una hora llena de diversión, pues verás en el escenario a Galilea Montijo, Tania Rincón, Marcelo Córdoba, Lisardo y más famosos, quienes serán divididos en dos equipos para representar los sueños de dos familias.

Doña Lucha y Albertano tendrán que ser los mejores capitanes mientras los famosos tendrán que demostrar sus conocimientos y habilidades para no ser eliminados por las cajas fuertes.

Cash El Peso del Dinero VIP: ¿Cuál es la dinámica y el premio del juego?



Dos equipos de cuatro celebridades y un capitán cada uno, se enfrentarán a duelos de preguntas y respuestas para ganar un premio en efectivo que será donado para cumplir el sueño de una familia.

El objetivo es contestar correctamente, pues entre más aciertos podrán acumular más dinero, siendo el premio máximo 7,500 dólares. Los famosos que no contesten correctamente serán aplastados por una inmensa caja fuerte, enviados al limbo y quedarán fuera del juego.

