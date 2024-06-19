Prepárate porque Cash: El Peso del Dinero VIP estará de vuelta en agosto

Video Cero Ruido VIP y Cash: El Peso del Dinero VIP estarán de regreso en agosto en Univision

A partir del domingo 23 de junio el programa Cash: El Peso del Dinero VIP cederá su horario para la transmisión de los partidos de fútbol de la Copa América 2024 y será en agosto cuando esté de vuelta en la pantalla de Univision.

La primera temporada del ‘game show’ en el que ocho famosos pondrán a prueba sus conocimientos y destrezas, además de representar los sueños de dos familias, estará en pausa por algunas semanas, pero regresará recargado y con grandes invitados en cada show.

Si te divertiste viendo cómo famosos de la talla de Galilea Montijo, Marcelo Córdoba, Lisardo, Gabriel Soto, Mariana Botas y muchos más pusieron a prueba sus conocimientos de cultura general y sufrieron ante las temibles cajas fuertes, entonces los próximos invitados te harán pasar un excelente rato.

Recuerda que en agosto regresa Héctor Sandarti acompañado de Doña Lucha y Albertano , quienes son los capitanes de cada equipo.

Las ocurrencias de Doña Lucha y Albertano en Cash: El Peso del Dinero VIP



Además de poner a prueba los conocimientos de los famosos, este 'game show' es la ocasión perfecta para ver en acción el humor de Mara Escalante, en el papel de Doña Lucha, y a Ariel Miramontes como Albertano.

Durante el estreno vimos cómo Doña Lucha no deja por un momento su papel de mamá de Albertano y enfureció cuando vio a Cecilia Galliano abrazar a su hijo y la llamó "lagartona".

En ese episodio Gabriel Soto, Mariana Botas y Jessi Segura fueron los encargados de darle la victoria al equipo de Albertano y recaudaron 7,500 dólares para la familia Aldaco cuyo sueño es poner un negocio de repostería.

En la segunda emisión, la mamá de Albertano tuvo unas invitadas muy especiales: Galilea Montijo, Roxana Castellanos, Claudia Troyo y Tania Rincón, a quienes bautizó como las "empoderadas". Aunque el equipo se llevó la victoria, hubo momentos en que Doña Lucha dudó de los conocimientos de sus compañeras, en especial de Galilea Montijo y, muy a su estilo, la regañó por haber ido a escuela pública .

Cash: El Peso del Dinero VIP, de qué trata el programa de concursos y cuál es el premio



Los equipos de famosos y sus capitanes se enfrentarán a duelos de preguntas y respuestas para ganar un premio económico que será donado para cumplir el sueño de una familia. Entre más aciertos podrán acumular más dinero siendo el máximo a ganar de 7,500 dólares.

Cash: El Peso Del Dinero VIP constará de tres fases; en la primera, los equipos se enfrentarán a preguntas de selección múltiple para acumular dinero, el o los participantes que se equivoquen en su selección serán aplastados por la caja fuerte y serán enviados al limbo.