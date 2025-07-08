Así fue el gran estreno de Amanecer: fuimos testigos de dolorosas traiciones

Fernando Colunga, Livia Brito y el resto del elenco de Amanecer están de fiesta, pues la novela ya está al aire.

La nueva producción de Juan Osorio se podrá disfrutar por Univision de lunes a viernes, en el horario 10P/9C, y promete llevar a la audiencia por una montaña rusa de traiciones, secretos e intensas pasiones.

El primer capítulo ya nos dio una probadita de esto, con una introducción que no dejó a nadie indiferente.

Resumen del primer capítulo de la telenovela Amanecer

El gran estreno de la novela Amanecer nos situó a inicios del año 2000 en Villa Escarlata, el pueblo ficticio donde se desarrolla la historia, para conocer a los personajes que guiarán la trama.

Leonel Carranza (Fernando Colunga) es el dueño de la hacienda Montoro. Es un hombre que logró hacer a un lado el odio que dominó en su familia durante el pasado, para convertirse en un líder generoso y muy respetado, y un amoroso padre de familia.

Fernando Colunga es Leonel Carranza en Amanecer Imagen Mezcalent



Él está casado con Julia (interpretada por Andrea Legarreta), una mujer que parece ser una dedicada madre y esposa, y que lleva una cómoda vida gracias a la fortuna de los Carranza.

Andrea Legarreta es Julia en Amanecer Imagen Mezcalent

Su mano derecha es Aldo (Iván Arana), el capataz al que considera como un hermano y a quien le gustaría ver triunfar como dueño de su propia hacienda.

Iván Arana es Aldo en Amanecer Imagen Mezcalent

En el capítulo 1 de Amanecer también conocimos a Alba (Livia Brito), una joven maestra del pueblo que entre sus alumnos tiene a Paulina y Gustavo, hijos de Leonel.

Livia Brito interpreta a Alba en Amanecer Imagen Mezcalent

Ella vive con su hermano Camilo (Nicola Porcella), y su abuela Covadonga (Blanca Guerra), además de que está comprometida con Gregorio (Diego Klein).

Camilo y Covadonga de Amanecer Imagen Mezcalent

Además, en el primer episodio de Amanecer descubrimos que los Palacios, la familia de Alba, tienen una gran deuda con Leonel, aunque él promete ser justo e incluso generoso al cobrarles.

Leonel organiza una gran fiesta de Año Nuevo para sus trabajadoes. Poco antes de celebrar, les comenta a Julia y a Aldo que las cuentas de la hacienda no cuadran y sospecha que alguien le está robando dinero.

Por su parte, la familia Palacios decide no asistir a la fiesta del pueblo. En cambio, celebran la llegada del nuevo milenio en su casa, pues además tienen que terminarlos preparativos para la boda de Alba con Gregoio.

Sin embargo, ese primer encuentro entre el prometido de Alba y su familia no sale muy bien. Tanto su abuela como su hermano lo ven como un "cofre del tesoro", pues al ser un hombre de ciudad creen que tiene mucho dinero y liquidará sus deudas, lo que incomoda al personaje de Livia Brito.

En la gran fiesta del pueblo, Leonel no encuentra a Julia. Cuando finalmente la localiza, ella está besándose con Aldo. Resulta que tenían una aventura desde hace tiempo y fueron ellos quienes le robaron el dinero, ya que lo usarán para escaparse.

En un arranque de ira, Leonel golpea a Aldo e intenta convencer a Julia de no abandonar a su familia. Sus palabras no rinden efecto, pues ella le asegura que Aldo es a quien realmente ama y que nunca le interesaron sus hijos.

De vuelta en su hacienda, Leonel comienza a sufrir los estragos de esa traición: duda de todos sus empleados y los manda a llamar, uno por uno, para interrogarlos. Además, recuerda que de pequeño odió a su padre por serle infiel a su madre, por lo que decide fingir la muerte de Julia en vez de decirle la verdad a sus hijos.

En el primer capítulo de Amanecer también conocemos a Atocha (Ana Belena), la hermana de Leonel que, por motivos que aún no conocemos, le desea todo el mal posible. Íñigo, uno de los trabajadores de la hacienda Montoro es su aliado.

Ana Belena es Atocha en Amanecer Imagen Mezcalent

Un día después es la boda de Alba y Gregorio. Aunque ella comienza a dudar de su decisión por los comentarios de su familia y su prometido, llega con emoción al altar. Sin embargo, su felicidad se ve interrumpida por otra mujer, que se opone al matrimonio al asegurar que es la esposa de Gregorio.

Devastada, Alba sale corriendo de la iglesia. Camilo y su abuela van detrás de ella y la intentan convencer de seguir adelante con el matrimonio, pero la presión la hace correr y huir hasta una cascada en las afueras del pueblo. Ahí, llora desconsolada y arroja su anillo de compromiso al agua. En un mal paso, cae de la cascada.

Afortunadamente, en el río se encontraba Leonel, quien también fue a dicho lugar para meditar sobre la partida de su esposa y arrojó su anillo de matrimonio al agua.

El primer capítulo de Amanecer termina cuando él ve caer a Alba y corre a rescatarla.

Dónde ver la telenovela Amanecer con Fernando Colunga y Livia Brito